Gli ex gieffini che nella Casa hanno stretto una bellissima amicizia, sono stati avvistati mano nella mano a Napoli.

Antonio Medugno e Nathaly Caldonazzo sono stati avvistati per le strade della città mentre si tenevano mano nella mano. Al gossip non poteva certo sfuggire una complicità così forte e ora i gieffini sono finiti al centro della cronaca rosa.

C’è del tenero tra Antonio e Nathaly?

Una foto di Antonio Medugno

Come riporta Novella 2000, a segnalare questo gossip è il portale Very Inutil People che ha ricevuto la segnalazione da alcuni fan. Antonio Medugno e la sua amica di GF Nathaly erano mano nella mano a passeggiare a Napoli. Come riporta Very Inutil People: “Nelle ultime 24 ore Antonio e la Caldonazzo hanno trascorso del tempo assieme. Una nostra fonte ci ha riferito di averli visti mano nella mano per le vie di Napoli. In effetti, nelle IG stories sembravano parecchio intimi. Medugno ha pubblicato una foto con l’attrice scrivendo: ‘Finalmente con lei“.

Sembra però poco probabile che tra i due ci possa essere una storia d’amore. Infatti, il tik toker che in poco tempo ha conquistato il reality aveva dichiarato di frequentare un’ex allieva di Amici senza rivelarne il nome. Le parole di Medugno: “Se è vero che mi sto sentendo e vedendo con una ragazza di Amici? Preferisco tenerla al di fuori, ci stiamo sentendo, ci siamo visti per un aperitivo a Roma, lei preferiva non fare uscire questa cosa, voleva stare fuori dai riflettori perché sta passando un periodo così. La conosco da un po’, è sempre stata fidanzata, poi si è lasciata. Non mi sono mai frequentato con lei. Siamo amici. Abbiamo delle cose lavorative da fare. È una bella ragazza esteticamente, la sto conoscendo caratterialmente, non mi baso solo sull’estetica”.

