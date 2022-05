L’ultima vicenda che vede come protagonisti Corona e la Moric è sfociata in una denuncia dell’ex paparazzo, la cui versione viene confermata dal suo avvocato.

In occasione di un’intervista a Novella 2000, l’avvocato di Fabrizio Corona ha spiegato la versione dei fatti raccontata dall’ex paparazzo. Proprio lui sarebbe evaso dai domiciliari per riprendersi dei soldi che Nina Moric gli avrebbe rubato. Ora Corona ha deciso di denunciare l’ex moglie per avere giustizia.

Le dichiarazioni dell’avvocato di Fabrizio Corona

Nina Moric

Come riporta Novella 2000, l’avvocato di Corona conferma la versione dell’ex paparazzo: “Venerdì sera mi telefona Fabrizio per dirmi che Nina Moric si era presa un sacco di soldi. Gli chiedo a che cosa si stesse riferendo, e dopo avermi spiegato l’accaduto gli dico assolutamente di sporgere denuncia contro di lei. Ma Fabrizio ha da sempre remore nel denunciare la madre di suo figlio. Avendo l’autorizzazione a uscire, è andato a casa della Moric con suo figlio e lei ha detto che Fabrizio la stava minacciando e ha chiamato i carabinieri.

Fabrizio, non avendo trovato una soluzione, l’ha poi dovuta denunciare per appropriazione indebita o furto, per la somma di 48.500 euro. Non l’ho detto fino a ora e ho parlato solo di una questione familiare, perché non volevo mettere in piazza questa faccenda. Ma letto quello che dice Nina Moric sul Corriere della Sera, ritengo mio dovere replicare. I soldi peraltro non sono nemmeno di Fabrizio, ma della società Atena. Quindi ora arriverà una seconda denuncia, anche da parte della società”.

Riproduzione riservata © 2022 - DG