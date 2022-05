Secondo una fonte sembra che la showgirl sia sempre più innamorata del manager e sarebbe pronta a convolare a nozze a 60 anni.

Tra Alba Parietti e Fabio Adami sembra che ci sia stato un colpo di fulmine. A dare maggiori indiscrezioni sulla coppia è Dagospia. Il portale ha parlato di amore grande fra i due tanto da voler convolare a nozze. Che sia vero o no ancora non si sa ma certo tra i due le cose sembrano andare a gonfie vele.

Matrimonio in vista per Alba Parietti?

Alba Parietti

La bellissima showgirl sta vivendo a 60 anni, una bellissima storia d’amore segno che non c’è età per viversi un sentimento. Il manager Fabio ha rapito il suo cuore dal primo istante, o almeno così sostengono i numerosi gossip sulla coppia. Alba Parietti sta cercando di proteggere la sua relazione dalle telecamere e viverla in forma molto privata. Dagospia però a annunciato succose novità sul loro amore.

Sembra che la showgirl sia talmente innamorata da essere anche pronta a convolare a nozze. Come riporta il Fatto Quotidiano: “Le cose si fanno ogni giorno più serie e c’è chi giura che nell’aria ci sia già profumo di fiori d’arancio. L’amore ha sempre ricoperto un ruolo importante nella vita della showgirl: dopo Franco Oppini, da cui ha avuto il figlio Francesco, ha avuto una lunga relazione con il filosofo Stefano Bonaga, con l’attore Christopher Lambert, con Cristiano De André, ora suo grande amico, e con il principe palermitano Giuseppe Lanza di Scalea, scomparso nel 2020.“

