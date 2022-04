Terence Hill è uscito di scena nella scorsa puntata, ora è Raoul Bova a diventare il protagonista principale di Don Matteo 13.

Come sarà Don Matteo senza Don Matteo? Da diverso tempo chi segue la celebre fiction di Rai 1 se lo sta domandando, anche perché è difficile pensare alla fiction senza il personaggio interpretato da Terence Hill. Nella puntata andata in onda giovedì 21 aprile 2022 su Rai 1, il prete investigatore lo abbiamo visto uscire misteriosamente di scena salendo su un auto, scortato da alcuni uomini. Nella puntata che va in onda giovedì 28 aprile 2022 vedremo arrivare per la prima volta il suo sostituto: il Don Massimo impersonato da Raoul Bova. Vediamo allora cosa ci dobbiamo aspettare dalla puntata.

Don Matteo 13: anticipazioni puntata 5, l’arrivo di Raoul Bova

Il Maresciallo Cecchini e Natalina sono molto preoccupati per la scomparsa di Don Matteo, nel frattempo a Spoleto arriva Don Massimo che si presenta come il nuovo prete inviato per sostituire proprio Don Matteo. Il nuovo sacerdote appare sin da subito molto differente rispetto al suo predecessore e non da molte spiegazioni riguardo al suo arrivo, né per quel che riguarda la scomparsa del personaggio interpretato da Terence Hill.

Raoul Bova

Mentre per tutta Spoleto c’è grande fermento per l’arrivo del nuovo sacerdote, i carabinieri si ritrovano a dover indagare su un nuovo caso, il tutto mentre Marco e Valentina sembrano avvicinarsi sempre di più l’uno all’altra.

Dove vedere Don Matteo 13 (e non solo)

Le puntate di Don Matteo 13 possono essere viste su Rai 1 ogni giovedì sera in prima serata a partire dalle ore 21.20 circa ma anche in diretta streaming sulla piattaforma RaiPlay. Ma non solo, sempre su RaiPlay è possibile rivedere tutte le puntate di Don Matteo a partire da quelle della prima stagione fino all’ultima.

