Una delle fiction più amate della TV è senza ombra di dubbio Don Matteo: in streaming si possono rivedere tutti gli episodi dalla stagione 1.

Terence Hill lo abbiamo amato nei film in coppia con Bud Spencer ma anche in quelli di Don Matteo, non a caso questa è una delle fiction di maggiore successo e che possono vantare la maggiore longevità della TV italiana. La prima puntata in assoluto di questa serie TV è stata trasmessa nel 2000 ed era ambientata a Gubbio. Nonostante i tanti cambiamenti avvenuti di stagione in stagione, dai personaggi all’ambientazione, la fiction ha sempre fatto registrare ottimi ascolti su Rai 1. Vediamo allora come fare a rivedere o vedere Don Matteo dall’episodio 1 della prima stagione fino all’ultimo.

Dove vedere Don Matteo in streaming: tutti gli episodi della fiction con Terence Hill

Vedere in streaming Don Matteo, sin dal primo episodio della prima stagione fino all’ultimo, è molto semplice: basta infatti collegarsi alla piattaforma streaming della Rai, ovvero RaiPlay, è si potranno vedere tutte le puntate della fiction.

Come vedere RaiPlay? Se si ha una Smart TV basta sintonizzarsi su un qualunque canale Rai e premere il tasto rosso del telecomando quando sullo schermo compare il pallino dello stesso colore. A questo punto si entrerà nella piattaforma streaming e, utilizzando il cerca (il simbolo con la lente d’ingrandimento) si può facilmente facilmente trovare Don Matteo. Oppure potete cercare RaiPlay premendo il tasto home del telecomando e cercando tra tutte le App installate sul vostro televisore.

Nel caso in cui invece non abbiate una Smart TV, né uno strumento come Google Chromecast o Amazon Fire Stick, potrete accedere a RaiPlay collegandovi al sito tramite il vostro computer, il vostro tablet o il vostro smartphone. Oppure scaricare l’App gratuita sullo smartphone o sul tablet: così potrete rivedere tutte le puntate di Don Matteo ma non solo.

