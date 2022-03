Ecco dove potete vedere Il servitore del popolo in italiano: la serie TV con Zelensky protagonista in TV e in streaming.

La storia di Volodymyr Zelensky è ormai nota a tutti: prima di diventare il presidente dell’Ucraina, è stato un attore e comico molto conosciuto nel proprio paese e a portarlo al grande successo, oltre che ad aprirgli la strada per la carriera politica, è stata la serie TV Il servitore del popolo (Servant of the people) di cui è stato il protagonista principale. Di questa serie TV si è molto parlato da quando è scoppiata la guerra in Ucraina e tutto il mondo ha inevitabilmente iniziato a conoscere Volodymyr Zelensky, in molti si stanno domandano se è possibile vedere Il servitore del popolo in italiano: la risposta è sì, vediamo dove.

Dove vedere Il servitore del popolo in italiano, la serie TV con Zelensky

Dopo che anche in Italia la curiosità riguardo a Il servitore del popolo è aumentata sempre più, La7 ha acquistato i diritti per trasmetterla in TV e in chiaro nel nostro Paese.

Volodymyr Zelensky

Per chi non lo sapesse, ricordiamo che la serie TV di Volodymyr Zelensky racconta la storia di un professore di nome Vassily Petrovich Goloborodko che abita e lavora a Kiev. Un giorno un suo discorso critico nei confronti delle istituzioni ucraine viene filmato di nascosto da un studente e caricato su YouTube.

Il video in poco tempo raggiunge milioni di visualizzazione, in un attimo la popolarità del professore aumenta e si ritrova a diventare presidente dell’Ucraina. Lo stesso destino toccato realmente a Volodymyr Zelensky pochi anni dopo.

Dove vedere Il servitore del popolo in streaming, la serie TV con Zelensky

Come per Chernobyl, La7 potrebbe anche permettere la visione de Il servitore del popolo in streaming gratis (e in italiano) sul proprio sito.

Riproduzione riservata © 2022 - DG