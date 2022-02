Il suo nome è entrato di prepotenza nella storia come antagonista alla Russia di Putin, e la sua vita, dopo l’elezione a presidente dell’Ucraina, è decisamente cambiata: chi è Volodymyr Zelensky…

Volodymyr Zelensky, presidente ucraino durante la delicatissima crisi tra Kiev e Mosca del 2021 e 2022, non è sempre stato in politica. Non tutti conoscono la sua storia, dalla biografia alla vita privata, e ora ripercorriamo le vie della sua esistenza con alcune curiosità…

Chi è Volodymyr Zelensky e dove vive?

Sapevate che l’antagonista di Vladimir Putin, l’ucraino Volodymyr Zelensky, era un attore comico? La sua storia pubblica è iniziata sul set prima dello sbocco politico, e nel corso della sua carriera ha lavorato anche come sceneggiatore e regista. È stato eletto presidente dell’Ucraina il 20 maggio 2019, coinvolto nella durissima crisi con la Russia nel 2022.

Zelensky è nato il 25 gennaio 1978 a Kryvyi Rih, nella regione di Dnipropetrovsk, sotto il segno dell’Acquario e, dal 1997, ha intrapreso un percorso artistico nello studio cinematografico Kvartal 95 Club (di cui sarebbe diventato direttore artistico nel 2003). Nel 2011 è passato al ruolo di produttore nel canale Inter TV. Oggi vive a Kiev.

Volodymyr Zelensky da attore a presidente dell’Ucraina

Tra le curiosità sulla sua storia, il fatto che è stato fondatore del centro giovanile “League of Laughter” e che, nel 2015, ha interpretato il ruolo di presidente ucraino nella serie televisiva Sluha Narodu (Servitore del popolo). Un “racconto” tradotto dal set alla realtà 4 anni più tardi! La stessa serie in cui ha recitato ha vinto il “WorldFest Remi Award” (USA, 2016) e si è piazzata tra i primi 4 finalisti nella categoria dei film comici al “Seoul International Drama Awards”, incassando poi il premio “Intermedia Globe Silver” per la migliore serie tv di intrattenimento al “World Media Film Festival” di Amburgo (Germania)…

Sulla scia del successo televisivo, nel 2018 è nato il suo partito omonimo (Sluha Narodu, appunto), che ha segnato il suo ufficiale ingresso in politica fino alle presidenziali del 2019 in cui ha trionfato con la sua linea filoeuropeista.

La vita privata di Volodymyr Zelensky

Per quanto riguarda la vita privata, Zelensky è nato in una famiglia di origine ebrea. Lo sono i suoi genitori, il padre Oleksandr Zelensky, professore a capo di un dipartimento di cibernetica e hardware presso il Kryvyi Rih Institute of Economics, e la madre, Rymma Zelenska, ingegnere.

In passato ha vissuto per circa 4 anni in Mongolia, trasferitovisi temporaneamente insieme alla famiglia perché vi lavorava il padre. Tra le altre sfumature del suo percorso, è emerso che Volodymyr Zelensky si è laureato in Giurisprudenza a Kiev, ma non ha mai esercitato la professione legale preferendo la recitazione prima e la politica poi…

Chi è la moglie di Volodymyr Zelensky?

Volodymyr Zelensky è sposato dal 2003. La moglie, first lady dell’Ucraina dal 2019, si chiama Olena Kyjačko, meglio nota come Olena Zelenska, architetto classe 1978 che avrebbe conosciuto all’epoca del liceo. Lei è stata anche l’autrice dei suoi sketch quando lui faceva il comico. La coppia ha avuto due figli: Aleksandra (classe 2004) e Kiril (2013).

Altre 2 cose da sapere su Volodymyr Zelensky

– Il suo nome completo è Volodymyr Oleksandrovyč Zelens’kyj

– Secondo quanto emerso, la moglie si occupa anche della sua agenda politica e cura il suo look.

