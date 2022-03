Ecco dove vedere in TV e in streaming La Pupa e il Secchione Show 2022: da questa edizione il programma è condotto da Barbara D’Urso.

Nuove pupe, nuovi secchioni, ma soprattutto nuova conduttrice e nuovo format: con l’arrivo di Barbara D’Urso, l’ormai celebre programma che mette a confronto due modi agli antipodi, per l’appunto quello delle pupe e quello dei secchioni (ma anche quello dei pupi e delle secchione) si è presentato a pubblico di Italia 1 con una vesta completamente nuovo, rivisitata rispetto al recente passato. La Pupa e il Secchione Show sta comunque facendo registrare buoni dati di ascolto: vediamo ora come e quando vedere il reality show

Come vedere La Pupa e il Secchione Show in streaming

Le puntate de La Pupa e il Secchione Show vanno in onda ogni martedì sera, a partire dall’8 marzo, su Italia 1 in prima serata a partire dalle ore 21.15 circa, ma se non avete potute vederle in diretta o se volete rivederle, c’è la possibilità di farlo in streaming.

Barbara D’Urso

Sulla piattaforma Mediaset Infinity vengono infatti caricate tutte le puntate intere del reality show ma anche le singole clip con i momenti più importanti o più divertenti di ogni singola puntata. Come vedere Mediaset Infinity? Se avete una Smart TV vi basterà collegarvi su uno del canali Mediaset e, quando appare il logo in basso a sinistra sullo schermo, premere la freccia in su nel vostro telecomando e poi muovervi sul menù.

In alternativa, per vedere il programma di Barbara D’Urso potete accedere a Mediaset Infinity anche con il vostro computer, con il tablet o con lo smartphone collegandovi direttamente al sito. In questo modo, anche senza una Smart Tv potete vedere La Pupa e il Secchione Show in streaming e gratis. E se vi siete persi una puntata o anche solo un pezzo della puntata potete recuperarlo.

