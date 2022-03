Un nuovo programma su Canale 5 prodotto da Maria De Filippi: Ultima fermata. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla trasmissione.

Non solo presentatrice di punta delle reti Mediaset, Maria De Filippi è anche produttrice televisiva e con la sua casa di produzione, Fascino, sta per portare sul piccolo schermo un nuovo programma: Ultima Fermata. Il filo conduttore che legherà le varie puntate del programma è quello dell’amore, sarà una sorta di viaggio nei sentimenti con protagoniste delle coppie che sono in crisi e che saranno di fronte a una scelta importante da dover prendere riguardo al loro futuro: scelta che può anche essere dolorosa ma. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su Ultima Fermata.

Ultima Fermata: i conduttori del programma

Come detto in precedenza, Maria De Filippi, attraverso la sua società Fascino, sarà la produttrice di Ultima Fermata ma non la conduttrice. La principale candidata a presentare i programma è Giulia De Lellis: per lei sarebbe una grande occasione ma non la prima da conduttrice, l’abbiamo infatti già vista alla guida di Love Island Italia su Discovery Plus.

Giulia De Lellis

Resta da capire se la presenza di Giulia De Lellis, anche se non dovesse essere nel ruolo di presentatrice, all’intento di Ultima Fermata dovrebbe essere comunque confermata. Si attendono ora novità da parte di Canale 5 riguarda a chi sarà la reale conduttrice o il conduttore del programma.

Ultima Fermata: quando inizia il programma su Canale 5

Ultima Fermata andrà in onda su Canale 5 a partire dalla primavera del 2022, anche se una data di uscita ufficiale del programma non c’è ancora. Ultima Fermata andrà in onda in prima serata e, così come ogni altro programma di Canale 5, sarà poi disponibile anche sulla piattaforma streaming Mediaset Play. Ora non resta che attendere che Ultima Fermata inizi.

