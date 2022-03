Ecco quali sono le location di Volevo fare la rockstar, la fiction di Rai con protagonisti Valentina Bellè e Giuseppe Battiston.

Nel 2019 ha debuttato sugli schermi di Rai 2 la fiction Volevo fare la rockstar con protagonista Valentina Bellè nei panni di Olly, una ragazza di 17 anni, diventa mamma in età adolescenziale, che attraversa una crisi esistenziale e che, tra mille difficoltà, cerca di realizzare qualche sogno che è stata costretto a lasciare troppo presto nel cassetto. Oltre due anni dopo la messa in onda della prima stagione, dal 23 marzo 2022 su Rai 2 debutta Volevo fare la rockstar 2: vediamo ora quali sono le location della fiction.

Volevo fare la rockstar: le location della fiction di Rai 2

Volevo fare la rockstar è ambientata a Caselonghe, immaginario paese del nord Italia. In realtà le riprese dei vari episodi della fiction si sono svolte tutte tra diverse località del Friuli Venezia Giulia ma anche della Slovenia.

Valentina Bellè

Quello che viene presentato come il paese di Caselonghe è in realtà un quartiere di Gorizia, quello di Piedimonte del Calvario. Oltre che nel capoluogo di provincia friulano, tra i luoghi che hanno ospitato attori, attrici e tutti gli addetti ai lavori per le riprese della serie TV c’è anche Cormons, comune di oltre 7.000 abitanti che si trova ai piedi del monte Quarin.

Volevo fare la rockstar: il cast della fiction di Rai 2

A interpretare il ruolo della protagonista di Volevo fare la rockstar 2, Olivia detta Olly, è Valentina Bellè. A vestire i panni di Francesco, il capo e amico di Olivia. è invece Giuseppe Battiston. Riccardo Maria Manera e Emanuela Grimalda sono invece Eros e Nadia, rispettivamente il fratello e la madre della protagonista.

Nel cast della fiction troviamo poi anche Angela Finocchiaro, Sara Lazzaro, Ernesto D’Argenio e Davide Iacopini.

