Ecco quali sono le location di E’ stata la mano di Dio, il film di Paolo Sorrentino candidato all’Oscar per il Miglior Film Straniero.

E’ stata la mano di Dio è stato presentato nel corso del Festival di Venezia del 2021, dove ha conquistato il Leone d’argento e altri tre premi. Oltre alle lodi della critica ha poi ricevuto anche quelle del pubblico, che lo hanno apprezzato nelle sale cinematografia. La pellicola ha però oltrepassato con successo anche in confini nazionali, tanto da essere candidata al Premio Oscar 2022 per il Miglior Film Straniero. E a proposito di questa opera di Paolo Sorrentino, vediamo ora quali sono le location del film.

E’ stata la mano di Dio: le location del film

Come anche il titolo lascia presagire, con il riferimento a Diego Armando Maradona e al suo gol contro l’Inghilterra, E’ stata la mano di Dio è ambientata principalmente a Napoli. La scena iniziale del film è stata però girata a Scoglio Isca, un’isola nel Golfo di Napoli famosa per essere uno dei luoghi dove ha abitato Eduardo De Filippo.

panoramica napoli

Sempre all’inizio del film è facilmente riconoscibile anche Piazza del Plebiscito. Tra le location della pellicola troviamo poi la Galleria Umberto I, via Toledo e piazzetta Matilde Serao. Alcune scene sono state girate anche sul lungomare, allo stadio Maradona (l’ex San Paolo) e al Vomero.

Tra le location di E’ stata la mano di Dio al di fuori di Napoli troviamo anche Sorrento, Capri, la Villa Giusso Astapiana a Vico Equense e i Campi Flegrei.

E’ stata la mano di Dio: il cast del film

In un film diretto da Paolo Sorrentino non può mancare Toni Servillo, che in E’ stata la mano di Dio interpreta il ruolo di Saverio Schisa. Il protagonista, Fabietto Schisa, è invece interpretato da Filippo Scotti.

Nel cast del film troviamo anche Teresa Saponangelo, Luisa Ranieri, Massimiliano Gallo, Renato Carpentieri e Marlon Joubert.

