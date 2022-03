Ecco dove vedere in TV e in streaming gli Oscar 2022: la diretta dell’evento più importante dell’anno per il mondo del cinema.

La notte tra il 27 e il 28 marzo è quella in cui verranno consegnati i Premi Oscar 2022. Per il mondo del cinema e per tutti gli appassionati della settimana arte si tratta di una notte speciale, in quanto vengono assegnati i più prestigiosi premi di questo ambito. A una statuetta può sperare anche l’Italia, tra i candidati al Miglior Film Straniero c’è infatti anche E’ stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino. Vediamo ora dove vedere vedere in TV e in streaming gli Oscar 2022.

Oscar 2022: dove vedere in streaming e in TV l’evento

La notte di consegna dei Premi Oscar 2022 in diretta TV è trasmessa in Italia da Sky Uno e da Sky Cinema Oscar, canale 303 della TV satellitare. L’inzio della diretta, con i collegamenti da Los Angeles, è alle ore 00.15 di lunedì 28 marzo.

Statuetta Oscar

Ma è possibile vedere gli Oscar 2022 in streaming (e in diretta)? La risposta è sì. Gli abbonati a Sky potranno seguirla grazie alla piattaforma SkyGo. In alternativa, l’evento è trasmesso in diretta streaming anche su Now TV (accessibile, se si ha sottoscritto l’abbonamento, anche tramite l’apposita App su Smart TV).

Oscar 2022: la diretta TV in chiaro dell’evento

Chi non dovesse avere un abbonamento a Sky o a Now TV non dovrà sottoscriverne uno per poter vedere gli Oscar 2022: in chiaro e in diretta l’evento è trasmesso anche da TV8, sempre a partire dalle ore 00.15 nella notte tra domenica 27 e lunedì 28 marzo.

Sul sito ufficiale di TV8 (tv8.it) è inoltre possibile vedere gli Oscar 2022 in diretta streaming gratuitamente. Le opzioni a disposizione degli appassionati di cinema per seguire l’assegnazione dei più importanti premi cinematografici non mancano di certo.

