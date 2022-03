Su Real Time e su Discovery + arriva “C’era una volta… l’amore”, il programma condotto da Michela Giraud: tutto quello che c’è da sapere.

Michela Giraud l’abbiamo conosciuta nei panni di comica, di attrice e sempre di più la stiamo vedendo anche in quelli di presentatrice. E proprio in queste ultime vesti la ritroviamo in C’era una volta… l’amore, il programma in onda su Real Time e disponibile anche sulla piattaforma streaming Discovery +. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere riguardo a C’era una volta…. l’amore, la nuova avventura televisiva di Michela Giraud.

C’era una volta… l’amore: quando inizia e quando va in onda il programma

Come detto in precedenza, le varie puntate di C’era una volta… l’amore possono essere viste in streaming dagli abbonati alla piattaforma Discovery + ma anche in chiaro su Real Time. Il debutto della trasmissione condotta da Michela Giraud è fissato per martedì 22 marzo a partire dalle ore 22.40.

Michela Giraud

In totale le puntate di questa prima edizione di C’era una volta… l’amore sono 5, tutte della durata di 60 minuti.

C’era una volta… l’amore: il programma di Michela Giraud

In ogni puntata di C’era una volta… l’amore a essere protagoniste saranno delle coppie che attraversano un momento difficile. Le coppie che parteciperanno al programmo si apriranno al pubblico, raccontando le loro storie e le cause che hanno portato alla loro crisi.

In studio, oltre a Michela Giraud, sarà presente anche uno psicoterapeuta che, dopo aver ascoltate le varie storie, cercherà di offrire nuovi punti di vista ai protagonisti per tornare a cimentare l’amore, ricordando anche ai protagonisti che in amore c’è solo una regola che vale: che tutto può sempre succedere. Al termine di ogni episodio i due partner protagonisti dovranno decidere se continuare a costruire insieme il loro percorso di coppia o se invece dirsi addio.

