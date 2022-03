Per una sola serata, la principessa etiope fresca di GF Vip sarà una pupa del programma condotto da Barbara d’Urso.

Dopo la sua esperienza al Grande Fratello Vip 6 in cui è arrivata in finale, Lulù Selassiè è pronta per una serata a La Pupa e il Secchione Show. La presenza della principessa etiope sarà importante per alcune coppie in gara e proprio lei dovrà sottoporsi ad una prova.

Lulù pupa per una sera

Dopo il suo percorso nel reality, Lulù approderà anche su Italia 1 nel programma condotto da Barbara d’Urso. Proprio lei è stata scelta per fare la pupa anche se solo per una sera e dare un vantaggio a una coppia in gara. La principessa etiope è da poco apparsa a Verissimo dove ha parlato del suo passato difficile ma anche dei bellissimi propositi per il futuro con Manuel.

Ora è pronta anche a questa nuova esperienza che potrebbe essere la prima di una lunga serie, considerando il suo successo tra i telespettatori. Nel bene o nel male l’ex gieffina è diventata un personaggio televisivo a tutti gli effetti, tanto da avere numerosi e simpatici imitatori sparsi sul web. Insomma, che quello alla Pupa e il Secchione sia solo l’inizio?

