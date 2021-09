Valentina Bellè torna nei panni di Olivia in Volevo fare la rockstar 2: dal cast alla trama, tutto quello che c’è da sapere.

A distanza di circa due anni dalla messa in onda della prima stagione, su Rai 2 arriva Volevo fare la rockstar 2. La serie TV diretta da Matteo Oleotto è ispirata all’omonimo blog della blogger Valentina Santandrea. Ma in questo caso la protagonista è una ragazza di nome Olivia Mazzuccato, diventata mamma di due gemelle all’età di 16 anni e che per questo ha dovuto accantonare i suoi sogni adolescenziali e crescere molto più in fretta rispetto ai suoi coetanei. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere sulla serie TV.

Volevo fare la rockstar 2: l’uscita in TV

Ma quando esce Volevo fare la rockstar 2? L’uscita dei nuovi episodi della serie TV su Rai 2 è in programma per mercoledì 13 ottobre 2021. Nel palinsesto del secondo canale della Rai la fiction prenderà quindi il posto de L’Ispettore Coliandro 8.

Valentina Bellè

Sono in totale 8 gli episodi di Volevo fare la rockstar 2. La stagione è più corta rispetto alla precedente che era composta da 12 episodi: gli 8 episodi verranno trasmessi in quattro puntate, la fiction accompagnerà quindi gli spettatori di Rai 2 per quattro mercoledì sera.

Volevo fare la rockstar 2: la trama e il cast

E’ sempre l’immaginaria cittadina di Caselonghe a fare da sfondo a Volevo fare la rockstar 2 (le riprese si sono svolte tra il Friuli Venezia Giulia e la Slovenia). Alla fine della prima stagione abbiamo visto Olivia (interpretata sempre da Valentina Bellè) ritrovarsi in una situazione di stallo nella sua relazione con Francesco (interpretato da Giuseppe Battiston). Propria quest’ultimo lo vedremo frequentarsi con un’altra donna, Silva (impersonata da Anna Ferzetti).

E proprio Silvia si rivelerà essere anche l’insegnante della scuola serale alla quale si iscrive Olivia, che nel frattempo dovrà fare i conti con i caratteri ribelli delle figlie, diventate adolescenti e con i rapporti difficile con la nonna paterna delle due gemelle.