La primissima puntata dell’Isola dei Famosi è andata in onda e ci sono già i primi nominati e i primi immuni del reality, condotto da Ilary Blasi.

Ieri sera ha debuttato l’Isola dei Famosi, programma condotto da Ilary Blasi. Tra frecciate e risate in studio arriva anche il momento delle nomination e delle prove. I naufraghi che hanno superato le gare sono stati fatti immuni, mentre alcuni di loro sono stati nominati dai proprio compagni d’avventura.

Nominati e immuni della prima serata

Come riporta TG Com 24: “Sono tre le coppie che vanno in nomination alla fine della prima puntata della nuova edizione de “L’Isola dei Famosi“, anche quest’anno condotta da Ilary Blasi. Le coppie che hanno ricevuto più nomination sono quelle formate da Ilona Staller e Marco Melandri, a loro si aggiungono quella di Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro. Anche Antonio Zequila e Floriana Secondi finiscono al televoto perché votati direttamente da Jeremias e Gustavo Rodriguez. Questi due sono immuni nonché leader perché hanno vinto la prova della prima puntata. Sono immuni anche Nicolas Vaporidis ed Estefania Bernal perché hanno vinto al televoto flash. “

La prima serata ha già fatto discutere per la frecciatina di Ilary Blasi a un noto conduttore e per il suo look molto particolare che non a tutti è piaciuto. Come procederà questa edizione dell’Isola?

Riproduzione riservata © 2022 - DG