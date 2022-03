Lunedì 21 marzo è andata in onda su Rai 1 l’ultima puntata della prima stagione, ora in tanti si chiedono se Vostro Onore 2 ci sarà.

Vostro Onore 2 si farà? E’ questa la domanda che si stanno ponendo coloro che hanno seguito su Rai 1 la fiction con protagonista Stefano Accorsi. Lunedì 21 marzo 2022 è andata in onda in prima serata l’ultima puntata della prima stagione (in totale sono stati otto episodi divisi in quattro puntate che possono essere visti o rivisti sulla piattaforma streaming RaiPlay): gli ascolti della fiction sono stati buoni e per questo è naturale interrogarsi se ci sarà un seguito oppure no.

Vostro Onore 2 si farà?

Al momento non ci sono ancora comunicazioni ufficiali da parte della Rai riguardo a una possibile seconda stagione di Vostro Onore, il finale aperto dell’ultima puntata lascia però presagire che una continuazione della serie TV è possibile.

Stefano Accorsi

Della possibilità che Vostro Onore 2 venga realizzato ne aveva però parlato anche il protagonista principale, Stefano Accorsi: “La nostra serie ha un finale aperto, più simile all’originale israeliana (Vostro Onore è tratta dalla serie TV israeliana Kvodo ma è stato realizzato anche un remake statunitense, Your Honor, ndr). Ci siamo dati la possibilità di andare avanti, anche se è prematuro parlarne adesso”. Insomma, gli ingredienti per sperare che la serie TV possa proseguire ci sono tutti.

Vostro Onore: la trama e il cast

Per chi non avesse ancora visto la prima stagione, ricordiamo che Vostro Onore segue la storia del giudice Vittorio Pagani che aspira a diventare presidente del Tribunale di Milano. E’ vedevo e l’unica persona cara che gli è rimasta è il figlio Matteo per cui è disposto a tutto, cosa che farà dopo che il ragazzo investe con l’auto un membro della famiglia mafiosa Silva.

Come detto in precedenza il protagonista principale è Stefano Accorsi ma nel cast della fiction di Rai 1 troviamo poi anche Matteo Oscar Giuggioli, Barbara Ronchi, Francesco Colella, Betti Pedrazzi e Camilla Semino Favro.

