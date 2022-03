L’omicidio di Pamela Mastropietro avvenuto a Macerata nel 2018 ha sconvolto l’Italia: la storia è raccontata in ‘Delitti – Pamela’.

Il caso dell’omicidio di Pamela Mastropietro, la ragazza di appena 18 anni brutalmente assassinata nel 2018 a Macerata, è uno dei fatti di cronaca nera che più hanno sconvolto l’opinione pubblica in Italia negli ultimi anni ed è arrivato anche fino al Parlamento Europeo. La triste storia della ragazza e del suo omicidio è raccontata in ‘Delitti – Pamela’, la docu-serie prodotta da Briciolafilm per A+E Networks Italia e trasmessa in esclusiva su Crime + Investigation.

Delitti – Pamela: quando va in onda

Le due puntate di Delitti – Pamela vanno in onda in prima TV assoluta martedì 22 e mercoledì 23 marzo 2022 su Crime + Investigation, canale 119 di Sky. Entrambe le puntate sono trasmesse in seconda serata a partire dalle ore 22.55.

Scena del crimine

Attraverso testimonianze inedite anche di alcuni parenti, come lo zio e la nonna di Pamela Mastropietro, oltre che dell’ex sindaco di Macerata, Romano Carancini e di giornalisti che hanno seguito da vicino il caso, come Paolo Brera, Paola Pagnanelli, David Parenzo ma non solo, verrà raccontata e analizzata la storia di questo femminicidio che ha sconvolto l’Italia.

L’omicidio di Pamela Mastropietro: la storia vera dietro alla docu-serie

Pamela Mastropietro era una ragazza di 18 anni originaria di Roma che, il 29 gennaio 2018, lascia la comunità per tossicodipendenti nella quale era in cura e che due giorni dopo, il 31 gennaio, venne trovata fatta a pezzi all’interno di due valigie nelle campagne di Macerata.

La brutalità dell’omicidio ha inevitabilmente sconvolto l’opinione pubblica. Il 1° febbraio è stato arrestato con l’accusa di aver prima violentato, poi ucciso e infine tentato di occultare il cadavere un ragazzo nigeriano, Innocent Oseghale (che è stato poi condannato all’ergastolo). L’assassino di Pamela Mastropietro si è poi trasformato in una bomba sociale: pochi giorno dopo Luca Traini, un ragazzo di 28 anni di Macerata, ha seminato il panico in città sparando a persone di colore a caso per le strade prima di essere arrestato.

Riproduzione riservata © 2022 - DG