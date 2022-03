Ecco dove vedere in TV e in streaming L’Isola dei Famosi 2022: la prima puntata va in onda lunedì 21 marzo 2022.

Lunedì 21 marzo inizia L’Isola dei Famosi 2022. Il celebre e amatissimo reality è arrivato alla sua sedicesima edizione e, esattamente come l’anno scorso, è ancora una volta condotto da Ilary Blasi con Alvin che, dopo un anno di pausa in cui è stato sostituito da Massimiliano Rosolino, torna nel ruolo di inviato dall’Honduras. Gli ospiti in studio sono invece Nicola Savino e Vladimir Luxuria, che rispettivamente sono stati presentatore e inviata della nona edizione del reality show.

L’Isola dei Famosi 2022 in streaming: dove vedere i reality show

L’Isola dei Famosi 2022, così come avviene ininterrottamente dal 2015, va in onda in prima serata su Canale 5 con un doppio appuntamento a settimane: ogni lunedì e ogni giovedì sera va infatti in onda una nuova puntata.

Alvin e Ilary Blasi

Su Mediaset Extra sono invece previsti collegamenti giornalieri con L’Isola dei Famosi 2022: dal lunedì al venerdì, alle 12, alle 16 e alle 20.30 è infatti prevista una finestra quotidiana dall’Honduras che permette di vedere cosa fanno i vari naufraghi. La domenica invece l’appuntamento su Mediaset Extra è alle 6.

Ma si può vedere L’Isola dei Famosi 2022 in streming? La risposta è sì. Sulla piattaforma Mediaset Infinity vengono infatti caricate tutte le puntate intere del reality show ma anche le singole clip, Inoltre, sempre su Mediaset Infinity va in onda anche lo show condotto da Ignazio Moser e Valentina Barbieri: Isola Party. L’appuntamento è al lunedì e il giovedì dalle ore 20.30 alle 22.30.

L’Isola dei Famosi 2022: i concorrenti

Chi sono i concorrenti di L’Isola dei Famosi 2022? Marco Melandri, Nicolas Vaporidis, Blind, Roger Balduino, Antonio Zequila, Ilona Staller,, Floriana Secondi, Roberta Morise, Estefania Bernal, Jovana Djorkevic e poi alcune coppie.

Carmen Di Pietro con il figlio Alessandro Iannoni, di Lory Del Santo con il fidanzato Marco Cucolo, di Jeremias Rodriguez con il papà Gustavo, di Guendalina Tavassi con il fratello Edoardo, di Clemente Russo con la moglie Laura Maddaloni e dei Cugini di campagna.

