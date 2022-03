Lunedì 21 marzo su Canale 5 inizia L’Isola dei Famosi 2022: ecco quali sono le location dove è ambientato il reality show.

Per gli appassionati di reality show, quello di lunedì 21 marzo su Canale 5 è un appuntamento da non perdere assolutamente: inizia infatti L’Isola dei Famosi 2022. Ancora una volta, così come lo scorso anno, alla conduzione del programma troviamo Ilary Blasi con Alvin inviato sull’isola, mentre cambiano gli opinionisti in studio, con Vladimir Luxuria e Nicola Savino (quest’ultimo è stato anche il conduttore di un’edizione) che sostituiscono Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Ma vediamo ora qual è l’isola che ospita i concorrenti di questa edizione.

Isola dei Famosi 2022: le location

L’isola nella quale è ambientata L’Isola dei Famosi 2022 è quella di Cayos Cochinos, in Honduras. Si tratta della stessa isola che ospita i concorrenti del reality show a partire dal 2011. Le Cayos Cochinos sono in realtà un gruppo insulare formato da due isole principali e 14 isolotti corallini. Nel corso del programma, i naufraghi famosi si troveranno in diverse spiagge di queste isole.

Isola dei famosi

La Palapa, ovvero il luogo da dove i concorrenti si collegheranno per in ogni puntata del lunedì sera e dove effettueranno le nomination, si trova nell’isola principale ed è adiacente alla spiaggia di Playa Palapa. Dall’Honduras è collegato Alvin, mentre Ilary Blasi condurrà il programma dallo studio di Cologno Monzese.

Isola dei Famosi 2022: i concorrenti

Per L’Isola dei Famosi 2022 è cambiato in parte il regolamento per quanto riguarda i concorrenti, alcuni di essi, infatti, partecipano al programma in coppia: è il caso di Carmen Di Pietro con il figlio Alessandro Iannoni, di Lory Del Santo con il fidanzato Marco Cucolo, di Jeremias Rodriguez con il papà Gustavo, di Guendalina Tavassi con il fratello Edoardo, di Clemente Russo con la moglie Laura Maddaloni e dei Cugini di campagna.

Gli altri concorrenti sono invece Marco Melandri, Nicolas Vaporidis, Blind, Roger Balduino, Antonio Zequila, Ilona Staller, Floriana Secondi, Roberta Morise, Estefania Bernal, Jovana Djorkevic.

