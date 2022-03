Torna una delle sitcom italiane più amate di sempre: arriva Boris 4. Dal cast alla trama, tutto quello che c’è da sapere sulla serie TV.

Quando si parla di sitcom italiane, non ci sono dubbi che una delle più amate e divertenti sia Boris. Le prime tre stagioni, andate in onda dal 2007 al 2010, hanno conquistato milioni di italiani, tanto che si è deciso anche di fare due film usciti nelle sale cinematografiche tratti dalla serie TV. Il successo è stato così grande che nel 2021, a distanza di 11 anni dalla conclusione della terza stagione, si è deciso di realizzare Boris 4. La stagione è attesa con grande trepidazione da parte dei fan.

Boris 4, dove vederlo?

Le prime due stagioni di Boris erano andate in onda su Fox, la terza invece su FX (sia Fox che FX sono canali che in Italia possono essere visti su Sky). Come fare invece a vedere Boris 4? Disney +, la piattaforma streaming della Disney nella quale è possibile vedere, tra le altre cose, anche le serie TV del Marvel Cinematic Universe e quelle legate al mondo di Star Wars, trasmetterà le varie puntate.

Francesco Pannofino

Boris 4: uscita

L’uscita di Boris 4 su Disney + è prevista tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno del 2022, anche se al momento non c’è ancora una data di uscita ufficiale delle varie puntate della serie TV. Quel che è certo è che l’amatissima sitcom sta per tornare sul piccolo schermo.

Boris 4: il cast

In Boris 4 ritroveremo tutti i protagonisti principali (e i loro interpreti) delle precedenti stagioni. Francesco Pannofinohttps://www.donnaglamour.it/chi-e-francesco-pannofino/curiosita/ è di nuovo il regista Renè Ferretti, Alessandro Tiberi è lo stagista Alessandro, Caterina Guzzanti è l’assistente alla regia Arianna, Carolina Crescentini è Corinna, Pietro Sermoni è Stanis La Rochelle.

E poi ancora ritroviamo Ninni Bruschetta nei panni del direttore della fotografia Duccio Patanè, Paolo Calabresi in quelli del capo elettricista Augusto Biascica e molti altri storici protagonisti.

