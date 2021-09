Al Festival di Venezia è stato presentato E’ stata la mano di Dio: dalla trama al cast, tutto sul film di Paolo Sorrentino.

Fra i film italiani più attesi del 2021 c’è E’ stata la mano di Dio, il lungometraggio diretto da Paolo Sorrentino che è stata presentata in anteprima alla 78ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Dopo la prima proiezione dell’opera, il regista napoletano ha ricevuto una standing ovation di nove minuti da parte dei presenti in sala: un chiaro segnalo di quanto il film sia piaciuto e abbia saputo conquistare il pubblico. E’ stata la mano di Dio è un film intimo, quasi autobiografico che si avvicina ai drammi vissuti durante l’adolescenza dallo stesso regista.

E’ stata la mano di Dio: la trama del film

E’ stata la mano di Dio è ambientata negli anni ’80 e il protagonista è un ragazzo di 17 anni, Fabietto Schisa, la cui vita è improvvisamente stravolta da due avvenimenti molto diversi tra loro: un grave incidente che sconvolge la felicità famigliare e l’arrivo al Napoli di Diego Armando Maradona.

Paolo Sorrentino

Come dicevamo in precedenza, questo è un film molto autobiografia. Il titolo, E’ stata la mano di Dio, è un riferimento al celebre gol di Maradona con l’Argentina contro l’Inghilterra ma anche al fatto che, proprio per il fatto di essere andato a seguire una partita del Napoli in trasferta, si è salvata dall’incidente che ha portato alla morte dei suoi genitori (per asfiddiamento da monossido di carbonio) mentre si trovavano in vacanza a Roccaraso.

E’ stata la mano di Dio: l’uscita del film

Ma quando esce E’ stata la mano di Dio? Al cinema è possibile vedere il film di Paolo Sorrentino a partire dal 24 novembre 2021. Dal 15 dicembre la pellicola sarà rilasciata anche sulla piattaforma Netflix.

E’ stata la mano di Dio: il cast del film

In un film diretto da Paolo Sorrentino non può mancare Toni Servillo, che in E’ stata la mano di Dio interpreta il ruolo di Saverio Schisa. Il protagonista, Fabietto Schisa, è invece interpretato da Filippo Scotti.

Nel cast del film troviamo anche Teresa Saponangelo, Luisa Ranieri, Massimiliano Gallo, Renato Carpentieri e Marlon Joubert.