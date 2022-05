Ecco dove vedere in streaming Questa è casa mia, il programma condotto da Tommaso Zorzi in onda su Real Time.

Venerdì 6 maggio 2022 è il giorno del debutto su Real Time di Questa è casa mia, il nuovo programma condotto da uno dei personaggi più amati del piccolo schermo negli ultimi anni: Tommaso Zorzi. Il programma altro non è che una sfida tra quattro diversi concorrenti per ogni puntata che dovranno convincere i giurati di essere i veri proprietari di una casa che verrà mostrata: solo uno però è il reale proprietario e se riuscirà a farlo capire alla giuria vincere il premio messo in palio per la puntata. Il format è la prima volta che arriva in Italia ma ha già avuto un ottimo successo in Gran Bretagna dove è nato.

Dove vedere Questa è casa mia in streaming

Ma come si fa a vedere Questa è casa mia in streaming? Se non avete la possibilità di vedere le varie puntate su Real Time al venerdì sera (ne va in onda una a settimana in prima serata a partire dalle ore 21.20 circa) non c’è alcun problema: potrete infatti facilmente recuperarle on line.

Tommaso Zorzi

Le puntate verranno infatti caricate sul sito realtime.it dopo la messa in onda ma se siete abbonati al Discovery + non ci sarà bisogno di aspettare: collegandovi alla piattaforma streaming avrete infatti la possibilità di recuperare tutte le puntate del programma.

Questa è casa mia: Tommaso Zorzi e i giudici

Tommaso Zorzi, come detto in precedenza, è il presentatore di Questa è casa mia ma c’è anche una giuria che è composta dalla showgirl Stefania Orlando, dall’attrice Barbara Foria, dal comico e influencer Nicola Conversa e dall’antiquaria e personaggio TV Roberta Tagliavini.

Il vincitore del programma si giudica una fornitura di tessili per la casa oltre che un weekend in Italia con soggiorno in un hotel a 5 stelle.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG