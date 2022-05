Lo show condotto da Barbara D’Urso è arrivato al capolinea e a vincere è stata la coppia che ha dimostrato di più, durante il percorso della trasmissione.

Marialaura e Edoardo sono i vincitori de La Pupa e il Secchione. L’ex di Paolo Brosio è riuscita a conquistare giuria e pubblico, portando a casa un bel e cospicuo montepremi. Alla fine i due sono riusciti ad avere la meglio anche su Francesco Chiofalo e Valentina Matteucci.

Marialaura e Edoardo vincitori: ecco a quanto ammonta il premio

Anche questa edizione de La Pupa e il Secchione, condotta da Barbara D’Urso è terminata. Marialaura ed Edoardo porteranno a casa un premio di ben 20mila euro. La De vitis è laureata in Scienze della Comunicazione ed è una modella e influencer, nota per la sua relazione con Paolo Brosio. Edoardo Baietti lavora come docente universitario e giornalista e, ad oggi, sta per prendere la sua quarta laurea.

I due non hanno avuto un percorso semplice all’interno del programma. Marialaura inizialmente faceva coppia con Gianmarco Onestini che l’ha poi lasciata per fare coppia con Mila Suarez. Stessa sorte è toccata ad Edoardo, la cui compagna Paola Caruso è stata successivamente squalificata per la sua discussione con Mila Suarez dovendo abbandonare la trasmissione.

Come riporta Gossip e Tv: “La coppia ha avuto la meglio in diverse sfide nel corso della finale e al termine della serata ha battuto al Bagno di Cultura i favoriti Emy Buono e Alessandro De Meo. Terzi classificati Francesco Chiofalo, alias Lenticchio, e Valentina Matteucci.”

