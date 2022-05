Ecco quali sono i vincitori dei David di Donatello 2022 per ogni categorie: Paolo Sorrentino conquista il premio per la Miglior Regia.

L’edizione dei David di Donatello 2022 è stata quella del trionfo di E’ stata la mano di Dio. Il film di Paolo Sorrentino era, insieme a Freaks Out, quello che aveva ottenuto più nomination ed era immaginabile che sarebbe stato uno dei grandi protagonisti della cerimonia: così è stato. La pellicola si è aggiudicato il Premio per il Miglior Film e Paolo Sorrentino quello per la Miglior Regia. Il premio speciale è invece andato a Sabrina Ferilli. Ma vediamo ora tutti i vincitori, categoria per categoria.

David di Donatello 2022: i vincitori

Ecco quali sono tutti i vincitori dei David di Donatello per ogni categoria:

David di Donatello

Miglior film: È stata la mano di Dio, di Paolo Sorrentino

Miglior documentario: Ennio, di Giuseppe Tornatore

Miglior montaggio: Ennio, di Giuseppe Tornatore

Miglior compositore: Nicola Piovani, I fratelli De Filippo

Miglior acconciatura: Freaks Out

Miglior canzone originale: Manuel Agnelli, La profondità degli abissi, per il film Diabolik

Miglior attore protagonista : Silvio Orlando, Ariaferma

Miglior attrice non protagonista: Teresa Saponangelo, È stata la mano di Dio

Miglior scenografia: Massimiliano Sturiale e Ilaria Fallacara, Freaks Out

Miglior attore non protagonista: Eduardo Scarpetta, Qui rido io

David dello spettatore: Me contro te

David speciale: Sabrina Ferilli

Miglior esordio alla regia: Laura Samani, Piccolo corpo

Migliori costumi: Ursula Patzak, Qui rido io

Miglior sceneggiatura originale: Leonardo Di Costanzo, Bruno Oliviero, Valia Santella, Aria Ferma

Miglior attrice protagonista: Swamy Rotolo, A Chiara

Miglior autore della fotografia: Daria D’Antonio, È stata la mano di Dio, e Michele D’Attanasio, Freaks Out

Miglior trucco: Diego Prestopino, Freaks Out

Miglior produttore: Andrea Occhipinti, Stefano Massenzi, Gabriele Mainetti, Mattia Guerra, Rai Cinema

Miglior Cortometraggio: Maestrale, di Nico Bonomolo

Migliori effetti visivi: Stefano Leoni, Freaks Out

Miglior suono: Ennio

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG