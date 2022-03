Con Il dottor Zivago, Boris Pasternak ha vinto il Premio Nobel per la letteratura: la storia di come è nato il romanzo diventa una serie TV.

L’opera letteraria di Boris Pasternak è senza ombra di dubbio Il dottor Zivago, il suo unico romanzo (ha sempre scritto poesie) che gli ha permesso di vincere anche il Premio Nobel per la Letteratura nel 1958, anche se non potè ritirarla per via delle minacce ricevute dal KGB. Dal romanzo è stato tratto anche un omonimo film, uscito nel 1965 e capace di vincere ben 5 Premi Oscar, la Fandango ha invece annunciato una serie TV che non racconterà però la storia narrata nel libro ma sarà incentrata sulla storia vera che ha portato alla stesura e alla pubblicazione de Il dottor Zivago.

Il dottor Zivago: la serie TV

La serie Tv Il dottor Zivago sarà quindi ambientata negli anni della Guerra Fredda e si concentrerà su tre eventi in particolare: la pubblicazione del romanzo, avvenuta in anteprima mondiale in Italia il 15 novembre 1957 grazie alla casa editrice Feltrinelli.

libro libreria studio

Boris Pasternak e Giangiacomo Feltrinelli erano molti amici e proprio questo loro rapporto sarà il secondo tema centrale della serie TV, il terzo grande tema trattato nei vari episodi riguarda invece la storia d’amore tra l’autore dell’opera e Olga Ivinskaja.

Il Dottor Zivago: il film

Come detto in precedenza, nel 1965 è uscito anche il film Il Dottor Zivago, diretto da David Lean. Nel cast della pellicola troviamo attori come Omar Sharif nei pani del protagonista, Julie Christie, Geraldine Chaplin, Rod Steiger Alec Guinness e Tom Courtenay.

Il film Il Dottor Zivago ha vinto 5 Premi Oscar: quello per la Migliore sceneggiatura non originale, per la Migliore fotografia, per la Migliore scenografia, per i Migliori costumi e infine quello per la Migliore colonna sonora.

