Venerdì 25 marzo 2022 è il tanto atteso giorno dell’uscita di Bridgerton 2 su Netflix: ecco da che ora si potranno vedere gli episodi.

Il conto alla rovescia per l’arrivo su Netflix di Bridgerton 2 è quasi terminato. Venerdì 25 marzo 2022, come noto da tempo, è infatti il giorno scelto dalla piattaforma streaming per il rilascio degli episodi della seconda stagione della fortunata serie TV firmata da Shonda Rhimes. Ora però è arrivata un’altra notizia molto attesa riguardo l’uscita delle puntate: l’orario in cui gli episodi verranno rilasciati sulla piattaforma. I fan potranno iniziare a vedere gli episodi di Bridgerton 2 a partire dalle 8 di mattina.

Bridgerton 2: le anticipazioni

Gli episodi di Bridgerton 2 in totale sono 8, esattamente come quelli della prima stagione. Ogni stagione ha come protagonista principale un componente differente della famiglia Bridgerton, è così che dopo aver visto la storia di Daphne nella prima stagione, ora il focus si sposta sul fratello, Anthony. La storia narrata nei nuovi episodi è raccontata nel libro Il visconte che mi amava.

Bridgerton

Anthony è alla ricerca di una moglie ma sembra che nessuna donna sia di suo gradimento, almeno fino a quando non conoscere nel sorelle Sharma: Kate ed Edwina, entrambe di ritorno dall’India. Anthony inizia a corteggiare la più giovane delle due sorelle, Edwina, ma finisce per avvicinarsi sempre di più anche a Kate.

Bridgerton 2: il cast della serie TV

A interpretare il ruolo del protagonista principale, Lord Anthony Bridgerton, è Jonathan Bailey. L’attore lo avevamo già visto nei panni di questo personaggio nel corso della prima stagione, anche se aveva avuto uno spazio minore.

Simone Ashley e Charithra Chandran saranno invece rispettivamente le sorelle Kate e Edwina Sharma. In Bridgerton 2 rivedremo, anche se non è più la protagonista principale, Phoebe Dynevor nei panni di Daphne.

