Ecco dove vedere in diretta Italia-Macedonia, in streaming e in TV: il calcio d’inizio della partita è alle ore 20.45.

Giovedì 24 marzo è il giorno di Italia-Macedonia del Nord, semifinale dei playoff per la qualificazione al Mondiale di Qatar 2022. E’ una partita secca, a eliminazione diretta, e quindi da non sbagliare per la nazionale azzurra: chi vincerà affronterà poi la vincente dell’altra semifinale, Portogallo-Turchia, per ottenere il pass per la Coppa del Mondo. Si gioca allo stadio Renzo Barbera di Palermo, il calcio d’inizio della partita è alle ore 20.45. Vediamo ora dove vedere in diretta Italia-Macedonia del Nord, sia in Tv che in streaming.

Italia-Macedonia in TV: dove vedere la partita

Come sempre è Rai 1 a trasmettere le partite della Nazionale, anche Italia-Macedonia, in diretta, è quindi possibile seguirla in chiaro sul primo canale Rai. Il collegamento con lo stadio Renzo Barbera inizierà alle ore 20.30, dopo la fine del Tg1, e proseguirà poi anche nel post partita.

Italia all’Europeo

Ricordiamo che essendo una gara a eliminazione diretta, in caso di risultato in parità al termine dei tempi regolamentari, si giocheranno i supplementari. Se neppure al 120′ dovesse esserci una squadra vincitrice dell’incontro, allora saranno i calci di rigore a stabilire chi potrà accedere alla finale dei playoff di qualificazione al Mondiale. Per questo motivo è impossibile dire con certezza a che ora finirà la partita, anche se l’augurio di tutti gli italiani è che al 90′ gli azzurri di Roberto Mancini abbiano chiuso la pratica qualificazione senza troppi problemi.

Dove vedere Italia-macedonia in streaming

Se per qualunque motivo non potete seguire Italia-Macedonia in diretta TV su Rai 1, potrete comunque vedere la partita in streaming. Italia-Macedonia in diretta streaming è possibile vederla su RaiPlay: da computer, smartphone o tablet basta collegarsi al sito di RaiPlay e avviare il player della diretta, oppure si può scaricare l’App per tablet e smartphone.

