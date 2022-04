Su Canale 5 è arrivata la serie TV francese Un’altra verità: ecco le location dove sono state girate le varie puntate della fiction.

Mercoledì 27 aprile 2022 è il giorno del debutto su Canale 5 di Un’altra verità, serie TV francese formata da sei episodi che vengono trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset in due diverse puntate: la prima, come detto in precedenza, mercoledì 27 aprile, la seconda la settimana successiva, mercoledì 4 maggio. Una delle principali caratteristiche di questa fiction, che colpiscono l’attenzione anche del pubblico più distratto, è che sia stata girata in scenari davvero affascinanti della Francia, vediamo allora quali sono le location di Un’altra verità.

Un’altra verità: le location della fiction

La storia raccontata in Un’altra verità è ambientata a Biarritz, un paese nel sud della Francia che si trova vicino al confine con la Spagna. Proprio la cittadina di Biarritz ha ospitato gran parte delle riprese della fiction ma la troupe, gli attori, le attrici e tutti gli addetti ai lavori si sono spostati lungo tutta la costa basca della Francia per effettuare le riprese dei vari episodi.

Serie tv romantiche

Tra le location più significative troviamo per esempio la spiaggia di Madrague, la cappella di Notre-Dame de Socorri ma anche Urrugne e Montbrun. Zone della Francia che in Italia non siamo magari abitati a vedere al cinema o in televisione.

Un’altra verità: la trama e il cast della fiction

Un’altra verità, come detto in precedenza, è ambientata a Biarritz dove abita Audrey, una donna di 35 che anni prima è sopravvissuta a un serial killer: tutto questo sembra essere solamente un lontano ricordo, l’incubo per tona quando viene trovato il corpo senza vita di una ragazza di 17 anni morta in circostanze misteriose.

A interpretare la protagonista, Audrey, è Camille Lou. Nel cast di Un’altra verità trovato poi anche Thierry Neuvic, Annelise Hesme, Hubert Delattre e Natalia Dontcheva.

Riproduzione riservata © 2022 - DG