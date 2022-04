Dal cast alla trama, passando per la data di uscita: ecco tutto quello che c’è da sapere su Rinascere, il film su Manuel Bortuzzo.

La sera del 2 febbraio 2019 è quella che ha cambiato per sempre la vita di Manuel Bortuzzo, promessa del nuoto italiano che, a causa di uno scambio di persona, è stato gravemente ferito alla schiena da un colpo di pistola: le lesioni al midollo spinale lo hanno costretto alla sedia a rotelle. La vicenda ha scosso molto l’opinione pubblica ed è stata raccontata dal regista Umberto Marino nel film Rinascere. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere sulla pellicola.

Rinascere: la trama del film su Manuel Bortuzzo

Il film Rinascere ripercorrerà i fatti accaduti nella notte tra il 2 e il 3 febbraio 2019, quando Manuel Bortuzzo è stato vittima della sparatoria che gli ha cambiato per sempre la vita. Ma non solo, perché quella del giovane nuotatore è anche una storia di coraggio, determinazione e voglia di non arrendersi alle avversità.

Manuel Bortuzzo

E’ così, come anche spiega il titolo scelto per il film, la pellicola si concentra pure sul percorso successivo intrapreso da Manuel Bortuzzo che lo ha riportato in piscina a nuotare e a inseguire i proprio sogni. I sogni che neanche un colpo di pistola non sono riusciti a spegnere.

Rinascere: il cast del film su Manuel Bortuzzo

A vestire i panni di Manuel Bortuzzo in Rinascere è Giancarlo Commare, attore noto per il ruolo di Rocco Amato in Il paradiso delle signore ma che sul piccolo schermo lo si è potuto vedere anche in serie TV come Don Matteo 10, Skam Italia e Fratelli Caputo.

Nel cast di Rinascere troviamo poi Alessio Boni nei panni di Franco Bortuzzo, il padre dello sfortunato nuotatore. Tra gli interpreti principali della pellicola ci sono anche Geo Dall’Orto e Davide Coco.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG