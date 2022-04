Sono trascorsi 40 anni da quando su Rete 4 è andata in onda la prima puntata in assoluto del Maurizio Costanzo Show: era il 14 settembre del 1982. Quarant’anni dopo il più celebre talk della TV italiana torna con la sua 41a edizione, ovviamente sempre condotta dal suo storico presentatore. Vediamo allora tutto quello che c’è da sapere riguardo al Maurizio Costanzo Show 2022.

La prima puntata del Maurizio Costanzo Show 2022 è in programma mercoledì 27 aprile in seconda serata, a partire dalle ore 23.40 circa, su Canale 5, la rete televisiva che dal 2017 è tornato ad ospitare il talk show dopo la paretesi di Rete 4 dalla 28a alla 31a edizione.

Così come tutti gli altri programmi Mediaset, anche le puntate del Maurizio Costanzo Show 2022 potranno essere viste in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

“Silvio e Pier Silvio Berlusconi mi hanno consentito di arrivare a questa data. Vorrei ricordare tre persone che non ci sono più: Alberto Silvestri, mio coautore, Paolo Pietrangeli, il regista, e Franco Bracardi” ha dichiarato Maurizio Costanzo presentando questa nuova edizione del suo talk show.

Come di consueto, nel corso delle varie puntate del Maurizio Costanzo Show 2022 non mancheranno i tanti ospiti che si siederanno a parlare con il presentatore. Tra gli ospiti di questa edizione troviamo Mara Venier, Michele Santoro, Enrico Mentana, Carlo Conti, Enrico Papi, Drusilla Foer, Giuseppe Cruciani e Eva Robin’s.

Rispetto alle passate edizioni, cambia la location del Maurizio Costanzo Show 2022: a ospitare le puntate del talk show in questa 41a edizione è infatti il Teatro Parioli a Roma.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram