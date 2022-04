Mercoledì 27 aprile 2022 Samantha Cristoforetti torna nello spazio: ecco dove vedere in TV e in streaming il lancio.

Samantha Cristoforetti torna nello spazio. A distanza di sette anni dalla sua prima missione lontana dalla Terra, l’astronauta italiana è pronta a una nuova missione al di fuori del nostro pianeta nella Stazione Spaziale Internazionale. Il lancio è previsto per la mattina di mercoledì 27 aprile 2022 dal Kennedy Space Center in Florida, in realtà il razzo che porterà Samantha Cristoforetti sarebbe dovuto partire negli scorsi giorni ma a causa di un alcuni test non superati e delle cattive condizioni metereologiche il viaggio è stato rimandato fino a domani.

Dove vedere in TV e in streaming il lancio di Samantha Cristoforetti

Ma si può vedere il lancio di Samantha Cristoforetti nello spazio in TV? Se ve lo state domandando sappiate che la risposta è sì. Focus (canale 35 del digitale terrestre) trasmette infatti in diretta l’evento a partire dalle ore 9.30 del mattino di mercoledì 27 aprile 2022: il lancio è previsto alle ore 9.52 italiane.

Samantha Cristoforetti

Sarà Luigi Bignami a condurre la diretta del lancio nello spazio di Samantha Cristoforetti nello spazio e in studio, al suo fianco, non mancheranno anche vari esperti come il planetologo Cesare Guaita e l’ingegnere di Thales Alenia Space, Annamaria Piras. Tanti anche gli ospiti in collegamento: dallo storico Roberto Paradiso a Simonetta di Pippo, Vittorio Netti, aolo Guardabasso, Simone Paternostro, Luca Rossettini e molti altri.

Focus: il palinsesto di mercoledì 27 aprile 2022

Oltre alla diretta del lancio di Samantha Cristoforetti, Focus ha previsto anche un palinsesto speciale per la giornata: si inizia alle ore 7.30 con Il sistema Solare e Ad Astra ma anche con Il ritratto di Samantha Cristoforetti. Alle 11.30 è poi previsto uno speciale su Elon Musk dal titolo Dossier Elon Musk – Chi è il papà di SpaceX?

