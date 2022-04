Ecco dov’è stato girato Primo appuntamento crociera 2022: le location del programma condotto da Flavio Montrucchio.

Martedì 26 aprile è il giorno del debutto sul piccolo schermo di Primo appuntamento crociera 2022, la seconda edizione dello spinoff di Primo appuntamento in cui vediamo un gruppo di single condividere un viaggio su una splendida nave da crociera cercando l’amore. In totale le puntate di questa seconda edizione del programma sono 8. Vediamo ora quali sono le splendide location che fanno da cornice ai vari episodi.

Primo appuntamento crociera 2022: le location

I single protagonisti di questa edizione di Primo appuntamento crociera 2022 viaggiano a bordo della MSC Grandiosa e li possiamo vedere attraversare il Mar Mediterraneo dopo essere partiti dalla Liguria.

La prima tappa della crociera dell’amore è in Sicilia, poi la nave procederà verso Malta per poi virare a occidente verso la Spagna e per la precisione a Barcellona. Infine un passaggio anche in Francia a Marsiglia.

I vari protagonisti hanno la possibilità di sfruttare tutte le attrazioni che la nave da crociera offre ma anche delle gite a terra per fare conoscenza, far crescere l’affinità con gli altri single e vedere se scocca o no la scintilla dell’amore.

Dove vedere Primo appuntamento crociera 2022? Real Time ma non solo

Come detto in precedenza, il giorno del debutto di Primo appuntamento crociera 2022 è martedì 26 aprile: il programma va in onda ogni settimana (sempre al martedì sera) su Real Time in prima serata, a partire dalle ore 21.20 circa.

Per vedere Primo appuntamento crociera 2022 in streaming ci si può collegare al sito di Real Time TV. Le otto puntate del programma condotto anche in questa edizione da Flavio Montrucchio sono anche disponibili sulla piattaforma streaming Discovery +: per vederla è però necessario sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma.

