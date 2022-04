L’evento musicale è davvero molto richiesto e i biglietti vanno subito in sold out, da oggi però sarà possibile acquistarne altri per alcune date disponibili.

Mancano due settimane all’inizio dell’Eurovision 2022 che si terrà al Pala Alpitour di Torino. Dalle dieci di oggi sarà possibile acquistare nuovi biglietti per l’evento più atteso dell’anno. I biglietti vanno spesso in sold out ma è comunque ancora possibile aggiudicarsene ancora uno.

Ecco quali sono ancora le date disponibili

Come riporta il Giorno: “È ancora disponibile un numero limitato di biglietti per i Live Show, in diretta tv dalle 21, in programma martedì 10 maggio (prima semifinale); giovedì 12 maggio (seconda semifinale) e sabato 14 maggio (gran finale). Queste le altre tipologie di spettacolo disponibili: i Jury Show (Spettacolo della giuria), programmati per lunedì 9, mercoledì 11 e venerdì 13 maggio – una prova generale completa, che si terrà la sera prima di ogni Live show, in cui le giurie voteranno gli artisti. I Family Show – le ultime prove generali che si svolgeranno nelle giornate di martedì 10, giovedì 12 e sabato 14 maggio, per permettere così alle famiglie con bambini di assistere ad uno spettacolo completo dell’Eurovision. “

Dunque sarà ancora possibile, per chi non fosse ancora riuscito ad acquistare biglietti, aggiudicarsene uno per poter partecipare all’Eurovision 2022 che inizierà il 10 e terminerà il 14 maggio. Il contest è stato davvero subito preso d’assalto tanto che il primo giorno di vendite, i biglietti sono andati sold out in pochissimi minuti. La situazione non è cambiata i posti per assistere all’evento musicale sono sempre limitati perchè molto richiesti.

