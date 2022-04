Ecco quali sono le location di Bangla, la serie TV scritta, diretta e interpretata da Phaim Bhuiyan, in onda su Rai 3 e RaiPlay.

Dopo aver debuttato sulla piattaforma streaming RaiPlay, da giovedì 28 aprile su Rai 3, in prima serata a partire dalle ore 21.20 circa, va in onda Bangla. La serie TV è il sequel dell’omonimo film di Phaim Bhuiyan uscito nelle sale cinematografiche nel 2019 e che aveva avuto un buon successo di pubblico e critica. Ora è stato lo stesso Phaim Bhuiyan a realizzare e interpretare la serie Tv. Ma dove è stata girata? Vediamo quali sono le location.

Bangla, le location della serie TV

La storia raccontata in Bangla è ambientata principalmente a Roma ed è propio la Capitale ad avere ospitato attori, attrici e tutti gli addetti ai lavori per le varie riprese delle puntate della serie TV.

roma colosseo

In particolare le location che vediamo nel corso dei vari episodi di Bangla si trovano a Torpignattara, quartiere multietnico della periferia romano dove convivono realtà e culture differenti, proprio come quella che si mescolano nella storia raccontata nella serie TV.

Bangla: la trama e il cast della serie TV

Bangla riprende esattamente dal punto in cui era terminato il film, ovvero con Phaim sta per lasciare Roma per trasferirsi a Londra: i piani del protagonista vengono però stravolti. Phaim resta così vicino alla sua amata Asia, nonostante i due provengano da mondi distantissimi e all’apparenza incompatibili: musulmano e radiato nelle tradizioni famigliari bengalesi lui, figlia di genitori separati oltre che atea lei.

La serie TV tra una risata e l’altra, nel corso degli otto episodi, seguirà proprio i due protagonisti (Phaim è interpretato da Phaim Bhuiyan, Asia da Carlotta Antonelli) nella loro storia e nell’avvicinamento tra due culture molto diverse. Nel cast di Bangla troviamo poi anche Pietro Sermonti, Simone Liberati, Nilima Mittal, Rishad Noorani, Raja Sethi, Martina Gatti, Nasima Akhter Bhuiyan e Sahila Maiuhddin.

Riproduzione riservata © 2022 - DG