Ecco come partecipare come pubblico ad Amici

Ecco come fare per partecipare come pubblico al serale di Amici, il talent show di Canale 5 condotto come sempre da Maria De Filippi.

Uno dei talent show più amati dagli italiani è Amici. La scuola di Canale 5 nel corso degli anni ha sfornato un gran numero di artisti che hanno poi saputo imporsi nel mondo dello musica e dello spettacolo e che continuano a essere seguiti dai fan. Il programma condotto da Maria De Filippi è ora entrato nella sua fase più calda, quella del serale, al termine della quale si scoprirà il nome del vincitore o della vincitrice di questa edizione. Se anche voi siete tra i tanti fan di Amici e volete assistere a una puntata dal vivo, siete arrivati nel posto giusto: ecco come fare a partecipare come pubblico ad Amici.

Come partecipare come pubblico ad Amici

Amici, esattamente come C’è Posta per Te o Uomini e Donne, è un programma prodotto da Perla Promotion: per inviare la propria candidatura per partecipare come pubblica a una puntata del programma, è quindi necessario collegarsi al sito perlapromotion.it.

Maria De Filippi alla 67ª Edizione del Festival di Sanremo – www.donnaglamour

Una volta che vi sarete collegati al sito, non vi resta che cliccare sulla pagina del programma, in questo caso Amici, e compilare il form inserendo i dati che vi verranno richiesti. Ricordiamo che ogni utente potrà prenotare fino a un massimo di quattro posti.

Dopo che avrete terminato la procedura di prenotazione dei posti tra il pubblico in stadio sarà direttamente lo staff di Perla Promotion a contattarvi per comunicavi la date e l’ora nella quale si terrà la registrazione della puntata del programma a cui potrete assistere come pubblico.

È importante sapere che la partecipazione tra il pubblico di Amici è del tutto gratuita e volontaria. Inoltre ricordiamo che per regolamento è vietato portare all’intento dello studio televisivo borse, zaini, smartphone e telefoni cellulari, pochette: tutti questi oggetti vanno obbligatoriamente lasciati negli appositi guardaroba prima di entrare nello studio.