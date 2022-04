I cantanti, le canzoni, le date, i presentatori e molto altro: ecco tutto quello che c’è da sapere sull’Eurovision 2022.

Grazie al successo ottenuto dai Maneskin un anno fa con la loro Zitti e buoni, come è noto, l’Eurovision 2022 si terrà in Italia, per la precisione a Torino. L’evento è molto atteso, tanto che i biglietti per assistere dal vivo alla più importante manifestazione canora a livello europeo sono stati tutti venduti nel giro di poche ore. A proposito dell’Eurovision Song Contest 2022, vediamo ora tutto quello che c’è da sapere a partire dai cantanti in gara e dalle loro canzoni.

Eurovision 2022: le date e il programma

L’Eurovision 2022 si terrà a Torino da martedì 10 a sabato 14 maggio. In totale le serate sono però tre: il 10 e il 12 maggio si terranno le due semifinali, sabato 14 maggio è invece il giorno della tanto attesa finale in cui si scoprirà il nome del vincitore di quest’anno. Alla finale sono già qualificati gli artisti di Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito, a loro se ne aggiungono 10 dalla prima semifinale e 10 dalla seconda.

Eurovision 2022: i cantanti e le canzoni

Qui di seguito i cantanti in gara nella prima semifinale, quella di martedì 10 maggio:

Albania Ronela Hajati – Sekret

Lettonia Citi Zēni – Eat Your Salad

Lituania Monika Liu – Sentimentai

Svizzera Marius Bear – Boys Do Cry

Slovenia LPS – Disko

Ucraina Kalush Orchestra – Stefania

Bulgaria Intelligent Music Project – Intention

Olanda S10 – De Diepte

Moldavia Zdob şi Zdub & Advahov Brothers – Trenulețul

Portogallo MARO – Saudade, Saudade

Croazia Mia Dimšić – Guilty Pleasure

Danimarca REDDI – The Show

Austria LUM!X feat. Pia Maria – Halo

Islanda Systur – Með Hækkandi Sól

Grecia Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together

Norvegia Subwoolfer – Give That Wolf A Banana

Armenia Rosa Linn – Snap

Questi invece i cantanti e le canzoni della seconda semifinale del 12 maggio:

Finlandia The Rasmus – Jezebel

Israele Michael Ben David – I.M

Serbia Konstrakta – In Corpore Sano

Azerbaijan Nadir Rustamli – Fade To Black

Georgia Circus Mircus – Lock Me In

Malta Emma Muscat – I Am What I Am

San Marino Achille Lauro – Stripper

Australia Sheldon Riley – Not The Same

Cipro Andromache – Ela

Irlanda Brooke – That’s Rich

Macedonia del Nord Andrea – Circles

Estonia Stefan – Hope

Romania WRS – Llámame

Polonia Ochman – River

Montenegro Vladana – Breathe

Belgio Jérémie Makiese – Miss You

Svezia Cornelia Jakobs – Hold Me Closer

Repubblica Ceca We Are Domi – Lights Off

Eurovision 2022: i presentatori

A presentare l’Eurovision 2022 sono Alessandro Cattelan, Laura Pausini e Mika. Il programma di Rai 1 con la diretta dell’evento è invece presentato, come l’anno scorso, da Gabriele Corsi e da Cristiano Malgioglio, con la partecipazione di Carolina Di Domenico.

