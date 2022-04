Le toccanti lettere che il parroco invia ai suoi amici nella serie, chiarisce il motivo della sua sparizione e all’entrata in scena di Don Massimo, interpretato da Raoul Bova.

La tredicesima stagione di Don Matteo segna un momento importante per i fan della serie. Terence Hill abbandona la fiction e al suo posto subentra Raoul Bova. Ma come si giustifica l’uscita di scena del parroco più amato? Delle lettere lasciate proprio da lui e inviate ai suoi amici fanno chiarezza su tutto.

Ecco perchè Don Matteo sparisce lasciando il posto a Don Massimo

Raoul Bova

“Caro Maresciallo mi dispiace di non averle potuto spiegare tutto di persona. Sono qui, nell’ospedale del mio amico missionario. C’è tanto da fare ma mi mancate già. Mi mancano le tue urla Natalina, i tuoi sorrisi ma sopratutto i tuoi abbracci. Grazie per avermi sempre sopportato in tutti questi anni, mia tenera e dolce Natalina. Grazie anche a te Pippo, fedele compagno di ogni mia messa. Grazie per la tua presenza silenziosa e sincera. Grazie per il tuo cuore puro come quello di un bambino. Grazie anche a te Anna per aver sopportato le mie intrusioni. Il mio cuore inquieto mi ha portato lontano so che anche il tuo cuore è così. Ricorda che la felicità può essere ovunque, anche vicino a noi non smettere mai di cercarla.”

Il parroco ha dunque mandato una lettera di addio a tutti i suoi amici spiegando che sarebbe rimasto con il suo amico missionario per dare una mano e che non sa quando tornerà. Ecco il video:

"La felicità può essere ovunque, anche vicino a noi"

"La felicità può essere ovunque, anche vicino a noi"

Le parole di Don Matteo ci hanno riempito l'anima nonostante la sua mancanza…

Ci vediamo giovedì prossimo, per una nuova intensa puntata di #DonMatteo13.

Grazie a voi! 🤗

— Don Matteo (@DonMatteoRai) April 28, 2022

