Better Call Saul 6 è la stagione finale della serie TV spinoff di Breaking Bad: dalla trama al cast, tutto quello che c’è da sapere.

Breaking Bad è stata una delle serie Tv più amate in tutto il mondo. Tra i suoi personaggi principali (pur non essendo il protagonista assoluto) c’era anche Saul Goodman, personaggio a cui è stata poi dedicata una serie spinoff: Better Call Saul. Anche questa, però, nonostante l’ottimo successo è arrivata alla conclusione: la stagione 6 è infatti quella che mette fine allo show. Vediamo allora tutto quello che c’è da sapere su Better Call Saul 6.

Better Call Saul 6: l’uscita in Italia

Ma Better Call Saul 6 quando esce? E’ questa la domanda principale che i fan si stanno ponendo, considerato anche che era il mese di aprile del 2020 quando su Netflix è arrivata l’ultimo episodio della quinta stagione. Il Covid ha fatto allungare i tempi dell’uscita delle nuove puntate ma non solo: durante le riprese in Nuovo Messico, nel mese di luglio del 2021, il protagonista Bob Odenkirk è stato colpito da un attacco di cuore, fortunatamente lieve.

L’attore non è però potuto tornare immediatamente sul set della serie TV per riprendere i lavori, ma ha dovuto necessariamente prendersi una pausa: tutto questo ha fatto comprensibilmente ritardare ancora l’uscita di Better Call Saul 6. E’ così che Netflix non ha ancora annunciata la data del rilascio degli ultimi episodi, che comunque dovrebbero arrivare nel 2022.

Better Call Saul 6: il cast e la trama

In Better Call Saul 6 i personaggi principali saranno gli stessi delle scorse stagioni, ritroveremo quindi (oltre ovviamente a Saul Goodman) anche Mike Ehrmantraut, Kim Wexler, Howard Hamlin, Nacho Varga e Gus Fring.

Oltre che da Bob Odenkirk il cast è quindi composto da Jonathan Banks, Rhea Seehorn, Patrick Fabian, Michael Mando e Giancarlo Esposito.

