Su Rai 2 arriva Per me, il programma condotto da Samanta Togni e da Filippo Magnini: ecco tutto quello che c’è da sapere.

Filippo Magnini in TV lo abbiamo visto per lo più impegnate nelle varie gare di nuoto (dove si è regalato e ha regalato tante soddisfazioni agli italiani) ma anche nei panni di inviato della sesta edizioni de L’Isola dei Famosi. Ora, come ha anticipato TV Blog, lo vedremo nei panni di presentatore di un programma tutto suo su Rai 2 dal titolo Per me. Non sarà l’unico conduttore perché al fianco del campione di nuoto troveremo anche Samanta Togni, che di esperienza sul piccolo schermo ne ha certamente di più-

Per me: quando inizia e quando va in onda

Per me si colloca nel palinsesto di Rai 2 al sabato mattino a partire da sabato 14 maggio alle ore 9.00. Il programma durerà circa 30 muniti e aiuterà gli spettatori ad avvicinarsi nel miglior modo possibile alla prova costume attraverso diverse rubriche dedicate allo sport, alla cucina e altro ancora.

FILIPPO MAGNINI

Come tutti gli altri programmi della Rai, oltre che in diretta su Rai 2, anche le puntate di Per me potranno essere viste in streaming sulla piattaforme gratuita RaiPlay.

Per me: presentatori e ospiti del programma di Rai 2

Nello studio di Per me non ci saranno solamente i due conduttori, Filippo Magnini e Samanta Togni, insieme a loro vedremo, di puntata in puntata, anche vari ospiti famosi provenienti da diversi settori: dal mondo dello spettacolo, del cinema, dello sport e altri ancora.

Tra gli ospiti, anticipati sempre da TV Blog, di Per me troviamo Aida Yespica, Manila Nazzaro, Paolo Ciavarro e Roberto Ciufoli, mentre nel cast della trasmissione troviamo anche Gianluca Mech e Giacomo Vitali. Non resta che attendere l’inizio del programma e vederlo.

