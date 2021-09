Su Canale 5 arriva Giustizia per tutti, Raoul Bova è il protagonista della fiction: dal cast alla trama, tutto quello che c’è da sapere.

Prima di indossare la tonaca ed ereditare da Terence Hill il ruolo di nuovo Don Matteo, Raoul Bova veste i panni di un avvocato su Canale 5: è infatti il protagonista principale di Giustizia per tutti. E’ una fiction Mediaset composta da un totale di sei episodi che Mediaset trasmette in prima serata sul proprio canale principale divisi in tre puntate.

Giustizia pet tutti, la fiction: quando inizia?

Giustizia per tutti avrebbe dovuto debuttare su Canale 5 ben prima (le riprese sono terminate a gennaio del 2020, poco prima dello stop ai lavori a causa della pandemia di Covid) e che invece è una delle novità del 2021. Non c’è però ancora una data di uscita ufficiale.

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

Raoul Bova

I sei episodi di Giustizia per tutti sono stati girati in Piemonte, principalmente nella città di Torino, salvo qualche ripresa effettuata al di fuori dei confini cittadini ma comunque nella provincia del capoluogo di regione piemontese.

Giustizia per tutti, la fiction: il cast

Come abbiamo detto in precedenza, in Giustizia per tutti Raoul Bova interpreta il ruolo di protagonista principale. Insieme a lui ha lavorato nella fiction anche la sua compagna di vita, Rocio Munoz Morales, che abbiamo già visto in altre fiction e miniserie come Un passo dal cielo e Tango per la libertà.

Nel cast di Giustizia per tutti troviamo poi anche Anna Favella, Francesca Vetere, Marina Massironi, Maurizio Marchetti, Giuseppe Loconsole.

Giustizia pet tutti: le anticipazioni della fiction

Ma di cosa parla Giustizia per tutti? La trama della fiction ruota intorno alla storia di Roberto, un fotografo che viene ingiustamente condannato per l’omicidio della moglie. In carcere studia giurisprudenza diventando un avvocato e, una volta uscito di prigione dopo essere riuscito a dimostrare la propria innocenza, prova a rimettere in ordini i tasselli della propria vita.

Inizia la carriera da avvocato e cerca di aiutare chi, come lui, è stato accusato ingiustamente. Nel frattempo cerca di ricostruire il rapporto con la figlia, ormai cresciuto, e con la sorella della moglie.