Arriva su TV 8 Alessandro Borghese Celebrity Chef, il game show in cui i personaggi famosi si sfidano ai fornelli. Chi cucinerà meglio?

Arriva un nuovo show culinario su TV 8 condotto da uno degli chef più amati della televisione italiana: parliamo Alessandro Borghese Celebrity Chef. Quando va in onda? Il debutto del programma è stato fissato per lunedì 2 maggio 2022 a partire dalle ore 20.30: ogni giorno, da lunedì al venerdì, andrà in onda una nuova puntata. In ogni puntata vedremo una coppia di personaggi famosi, provenienti da vari ambiti (chi dallo spettacolo, chi dallo sport, chi dalla musica), sfidarsi nel tentativo di replicare il menù completo di un ristorante e poi verrano giudicati dai vari giudici, tra cui anche il presentatore Alessandro Borghese.

Alessandro Borghese Celebrity Chef: i concorrenti

Chi sono i concorrenti di Alessandro Borghese Celebrity Chef? Nella prima puntata, quella di lunedì 2 maggio, vedremo sfidarsi il rapper Jake La Furia e Aurora Ramazzotti. Martedì 3 maggio è invece il giorno della sfida tra Debora Villa e Marco Maddaloni, il giorno successivo, mercoledì 4 maggio, tocca invece a Edoardo Stoppa e Juliana Moreira sfidarsi. Giovedì 5 maggio Alessandro Borghese Celebrity Chef non andrà in onda ma tornerà venerdì 6 maggio con la sfida tra Andrea Lo Cicero e Brenda Lodigiani.

Alessandro Borghese

Nelle puntate successive assisteremo invece alle sfide tra Alberto Malanchino e Lodovica Comello, Jo Squillo e Nicolò De Devitiis, Giorgia Palmas e Filippo Magnini, Giovanni Ciacci e Margherita Granbassi, Enrico Bertolino e Melissa Satta.

Alessandro Borghese Celebrity Chef: i giudici

Chi sono invece i giudici di Alessandro Borghese Chef Celebrity? Oltre al conduttore del programma, troveremo anche la Food Editor del Corriere della Sera, Angela Frenda, lo chef stellato Enrico Bartolini (da non confondere con il comico, quasi omonimo, Enrico Bertolino che sarà tra i concorrenti del programma).

Riproduzione riservata © 2022 - DG