Il rapper Clementino non sarà accanto a Lorella Boccia per la conduzione della puntata di Made in Sud per via del Covid. Scelto il sostituto.

Non ci sono buone notizie per il noto rapper Clementino che sarebbe dovuto essere presente in queste ore alla conduzione del noto programma Rai, Made in Sud insieme a Lorella Boccia. Infatti, per il cantante, ecco il Covid-19 a fargli una brutta sorpresa. A renderlo noto lo stesso artista di Avellino sui social. Per la puntata della trasmissione è già stato scelto il suo sostituto.

Clementino ha il Covid: il sostituto per Made in Sud

“Ciao ragazzi, purtroppo è accaduto… e proprio la settimana di uscita del disco!”, ha scritto Clementino nelle sue storie su Instagram. “Sono positivo al Covid (picco massimo). Non me lo meritavo. Punito dal Covid proprio nella mia settimana più importante. Mi spiace davvero moltissimo dirvi che sono costretto a rinviare i firmacopie di Black Pulcinella di questa settimana, la puntata di stasera di Made in Sud, e tutte le mie ospitate nelle radio di questa settimana”.

Il messaggio del cantante prosegue poi: “Non appena mi riprenderò riprogrammerò tutto. Promesso! Intanto alle 14 fuori una bomba che vi farà saltare dalla sedia”.

Il sostituto a Made in Sud

Per quanto riguarda Made in Sud, nella puntata di questa sera, Lorella Boccia non sarà sola alla conduzione nonostante l’assenza di Clementino. Infatti, dalle informazioni in nostro possesso, dovrebbe essere Maurizio Casagrande ad affiancarla nello show di Rai Due. L’uomo era già stato scelto come ospite speciale nelle precedenti puntate e adesso avrà un ruolo ancora più centrale.

