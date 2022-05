Arriva su Netflix La casa di carta: Corea, il remake della celebre serie TV: dalla data di uscita alla trama, tutto quello che c’è da sapere.

Non c’è appassionato di serie TV che non conosca La casa di carta, la serie TV spagnola con protagonisti un gruppo di ladri vestiti con tute rosse e maschere di Salvador Dalì. La serie ha avuto un enorme successo in tutto il mondo, tanto che in Corea del Sud hanno deciso di realizzare un remake che verrà distribuito sempre da Netflix. Vediamo allora tutto quello che c’è da sapere riguardo a La casa di carta: Corea.

La casa di carta: Corea, l’uscita su Netflix

Quando esce La casa di carta: Corea su Netflix? Il giorno scelto per il rilascio degli episodi della prima stagione è venerdì 24 giugno 2022. In totale la prima stagione è composta da 12 episodi tutti della durata di 60 minuti.

La casa di carta

Dopo l’enorme successo a livello mondiale avuto da Squid Game, Netflix ha deciso di puntate sempre di più sulle serie TV coreane e questa è solamente una delle tante disponibili sul catalogo della celebre piattaforma streaming.

La casa di carta: Corea, le anticipazioni e la trama

Per quel che riguarda la trama de La casa di carta, al momento si ha solo qualche anticipazione: nella serie TV la Corea del Sud e la Corea del Nord stanno per unificarsi e per questo sta per essere emessa una nuova moneta unica. Il Professore raggruppa così una squadra di rapinatori (vestiti sempre con le iconiche tute rosse e con maschere diverse però da quelle di Dalì) per compiere un colpo destinato a rimanere nella storia.

Riguardo a La casa di carta: Corea, il creatore della serie TV originale, Alex Pina, aveva dichiarato: “Trovo affascinante che per loro il mondo de La Casa di Carta sia così interessante da farci un adattamento. Inoltre il fatto che sarà ambientato nella penisola coreana mi sembra un elemento di rilievo”.

Riproduzione riservata © 2022 - DG