I fan sfegatati della serie tv Violetta la ricorderanno come Francesca: scopriamo di più su Lodovica Comello, dal matrimonio alla passione per la musica!

Lodovica Comello è un’artista a 360 gradi: canta, balla, recita, presenta programmi tv e fa tutto benissimo. Nata il 13 aprile del 1990 sotto il segno dell’Ariete, è nota per aver recitato il ruolo di Francesca nella fiction di successo Violetta e per il suo ruolo come conduttrice di Italia’s Got Talent.

Originaria di San Daniele del Friuli, ha dimostrato tutto il suo (precoce) talento durante la prima tournée di Violetta – Il concerto, che ha toccato le principali città dell’America Latina, ma anche Spagna, Francia e Italia. Le vale una candidatura ai Kids’ Choice Awards Argentina come Attrice televisiva preferita e le apre il mondo anche della televisione. Conosciamola meglio!

Chi è Lodovica Comello, la biografia

Ha iniziato a suonare la chitarra a soli 6 anni per merito del padre, che, avido ascoltatore di dischi, le faceva sentire di tutto, da Fabrizio De André ai Pink Floyd.

Nel 2011, a 21 anni, ottiene successo mondiale grazie alla telenovela argentina Violetta e nel 2013 pubblica il primo singolo da solista, Universo, seguito un album omonimo. Con il suo secondo album, Mariposa, arriva anche il suo primo tour da solista, Lodovica World Tour.

Ma non è solo cantante: ha fatto anche radio, tv e serie tv. La ricordiamo ad esempio come presentatrice di Italia’s Got Talent e attrice nella serie comedy Extravergine.

Prima di sfondare come cantante e attrice e riuscire a mantenersi con il suo lavoro, ha lavorato nel negozio d’abbigliamento dei suoi e poi in un McDonald’s. Per quanto riguarda i guadagni e il patrimonio di Lodovica Comello, non si sa con esattezza a quanto ammontino.

Lavorare da McDonald’s le piaceva: “mi hanno persino eletta impiegata del mese”, ha raccontato a Vanity Fair; fare la commessa, invece, le faceva venire l’ansia.

Lodovico Comello a Le Iene: le altre conduttrici

Nel novembre 2021 ha anche co-condotto, insieme a Nicola Savino, una puntata de Le Iene. È stata scelta, insieme ad altre 10 donne del mondo dello spettacolo, dell’informazione e dello sport per la stagione 2021/2022 del programma di Italia 1. Le altre co-conduttrici sono: da Elodie, Rocio Munoz Morales, Federica Pellegrini, Paola Egonu, Francesca Fagnani, Madame, Elena Santarelli, Elisabetta Canalis, Ornella Vanoni e Michela Giraud.

La vita privata di Lodovica Comello: matrimonio e figli

Nonostante la giovane età, il 1 aprile 2015, Lodovica Comello si è sposata (a 25 anni) con il fidanzato Tomas Goldschmidt, produttore argentino conosciuto sul set di Violetta. Si è trattato di una cerimonia civile molto riservata, quasi di nascosto, alla sola presenza di amici e parenti.

Del suo matrimonio, Lodovica Comello non parla moltissimo perchè ama tenere la vita privata fuori dai riflettori.

La coppia ha avuto un figlio, Teo, nato nel marzo del 2020, in piena emergenza coronavirus.

Per conquistarla, al loro primo appuntamento, Tomas l’ha portata ad un concerto degli Aerosmith e durante una canzone molto romantica si sono scambiati un bacio sotto la pioggia.

Chi è il marito di Lodovica Comello, Tomas Goldschmidt?

Nato il 2 luglio 1984 (Cancro) Tomas Goldschmidt, ha lasciato il suo paese natale, l’Argentina, per seguire Lodovica e stare con lei in Italia. Lui è l’amore della sua vita e ha avuto la fortuna di incontrarlo quando era ancora molto giovane, negli studi di Violetta dove lui spiccava per abilità di problem solving:

“Ha la capacità di analizzare con mente pacata e lucida tutti i problemi […] C’era un problema? Arrivava lui: ‘Non importa, siediti, capiamo: trovo io la soluzione’. Quanto vorrei avere questo suo pragmatismo“, ha raccontato a Io Donna.

Non sappiamo moltissimo sul suo conto, se non cha ama fare snowboard. La coppia si mostra spesso sul profilo Instagram dell’attrice in teneri scatti.

3 curiosità su Lodovica Comello

-Il suo idolo è Elisa.

-Nell’aprile 2019 Forbes l’ha inserita tra i 100 number one, ovvero i giovani leader del futuro per l’intrattenimento.

-Ha una sorella: Lodovica Comello e Ilaria Comello sono legatissime, e la seconda ha un profilo Instagram non aggiornato, ma dove ci sono tantissime foto di loro due insieme!

Dove vive Lodovica Comello?

Come abbiamo detto, la showgirl è originaria del Friuli, ma ha sempre sognato di vivere a Milano. Per un periodo, infatti, ha iniziato l’università e si è trasferita in città, dove è andata a vivere con delle sue amiche di Udine, con cui condivideva un appartamento. Ci è rimasta per due anni e poi ci è tornata con suo marito, che si è trasferito da Buenos Aires a Milano per lei.

I due abitano lì, in una casa che è diventata il loro nido d’amore e che ha accolto anche il piccolo Teo.

“Non è che l’ho visto, ho solo sentito che me lo sfilavano dallo zaino all’uscita della metro. […] Ho rincorso il signore e gli ho detto: ‘Scusi, lei mi ha preso l’iPod’. E lui faceva lo gnorri: ‘Come? No, no, no’. […] Lui mi ha fatto vedere le tasche e in effetti non c’era niente“. Da dietro, però, un ragazzo che vende accendini e oggettini in metro, aveva visto mentre l’uomo lo nascondeva sotto la giacca e quindi è riuscita a recuperarlo. “Secondo me non gliela aveva mai fatto nessuno questa cosa“, ha raccontato in un’intervista a I Milanesi.

Riproduzione riservata © 2021 - DG