Lodovica Comello ha partorito e lo ha annunciato lei stessa ai fan attraverso i social, presentando loro il suo bambino, che ha chiamato Teo.

Con uno scatto della manina del suo bambino appena venuto al mondo, Lodovica Comello ha annunciato di essere diventata mamma. “Ciao Teo”, ha scritto l’attrice, sposata con Tomas Goldschmidt. Già nei giorni scorsi Lodovica Comello aveva raccontato ai fan “la sua quarantena” durante la gravidanza ormai agli sgoccioli, e infatti anche il papà del piccolo Teo ha ironizzato via social: “Ora sì che inizia la quarantena! Teo è arrivato”.

Lodovica Comello mamma: è nato suo figlio Teo

Con enorme gioia – nonostante il periodo piuttosto difficile per via dell’emergenza Coronavirus – Lodovica Comello ha annunciato di aver partorito. Lei e il piccolo stanno bene, nonostante la conduttrice abbia scritto di “esse stravolta” per la grandiosa novità.

Lodovica Comello

Lei e suo marito, Tomas Goldschmidt, avevano annunciato di aspettare il loro primo figlio solo alcuni mesi fa. La coppia è convolata a nozze nel 2015 e da allora i due sono sempre stati inseparabili e più innamorati che mai.

La paura per l’epidemia

A Vanity Fair qualche settimana fa la conduttrice aveva espresso le proprie paure nel dover affrontare per la prima volta il parto durante un momento come questo, ovvero con un’epidemia molto grave in corso e l’intero paese “bloccato” a causa dell’emergenza. “

È un momento assurdo per dare alla luce un bambino. A tratti sembra una barzelletta: se me l’avessero raccontato due mesi fa non ci avrei creduto, invece è tutto reale, così come è reale il fatto che non abbiamo molte alternative per andare avanti”, aveva dichiarato, aggiungendo anche che lei e suo marito avrebbero fatto tutto da soli (senza l’aiuto di nonne o parenti, per cui in questo momento sarebbe stato impossibile raggiungerli anche volendo). Tutto fortunatamente è andato per il meglio, e il piccolo Teo è venuto al mondo.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/lodocomello/