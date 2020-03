I soldi, stanziati dall’ex Presidente del Consiglio, serviranno per completare i 400 posti della terapia intensiva allestita presso la Fiera di Milano.

Tutto il mondo è impegnato alla lotto contro il Covid-19. Da quando il caso è letteralmente esploso in Cina, tutto il pianeta sta vivendo una vera e propria pandemia. Oltre al lavoro egregio, e instancabili, di medici e infermieri, si sono attivati anche i personaggi famosi e vari esponenti del mondo della politica. Dopo la campagna lanciata da Chiara Ferragni e Fedez ultimo in ordine di tempo ad aver donato un’ingente somma è stato l’ex Premier Silvio Berlusconi.

Non posso, ancora una volta e dal profondo del cuore, non rivolgere un fervido e commosso ringraziamento agli eroi civili: abbiamo chiesto al governo di prevedere per loro un sostegno molto più elevato come ricompensa per il lavoro straordinario che stanno svolgendo. pic.twitter.com/zZcEUCYOoF — Silvio Berlusconi (@berlusconi) March 17, 2020

Silvio Berlusconi dona 10 milioni di euro alla Lombardia

Silvio Berlusconi ha deciso di donare 10 milioni di euro alla Regione Lombardia. I soldi, stanziati dall’ex Presidente del Consiglio, serviranno alla realizzazione del reparto di terapia intensiva che, in questi giorni, si sta costruendo presso la Fiera di Milano.

A renderlo noto, attraverso un comunicato, è stato il partito Forza Italia. Successivamente, inoltre, proprio Silvio Berlusconi tramite un tweet ha deciso di scrivere un pensiero per tutti i medici e infermieri impegnati in prima linea:

“Non posso, ancora una volta e dal profondo del cuore, non rivolgere un fervido e commosso ringraziamento agli eroi civili che dagli ospedali alla consegna della spesa sono impegnai in prima linea dal Nord al Sud. Abbiamo chiesto al governo di prevedere per loro un sostegno molto più elevato come ricompensa per il lavoro straordinario che stanno svolgendo”.

Silvio Berlusconi

Covid-19: i vip impegnati con la solidarietà

Piccoli e grandi gesti che fanno la differenza. Si aiuta così come si può. La gara di solidarietà, in questi giorni, è scattata sui social nel momento in cui Chiara Ferragni e il marito Fedez hanno deciso di stanziare 100 mila euro da donare al San Raffaele di Milano.

Dopo in tantissimi hanno deciso di aiutare la maggior parte dei nosocomi distribuiti su tutto il territorio nazionale. La somma stanziata da Berlusconi, in questo senso, è un grande e importante gesto a sostegno del nostro Paese.