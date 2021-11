Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Ilaria Comello, sorella di Lodovica Comello: dall’infanzia alla vita privata.

Ilaria Comello è la sorella maggiore della celebre conduttrice Lodovica Comello. Le due si somigliano moltissimo e da sempre il loro rapporto è davvero intenso e speciale. Scopriamo cosa c’è da sapere sulla sorella della conduttrice e sulla sua vita privata, passando per alcune curiosità.

Lodovica Comello

Chi è Ilaria Comello: la carriera

Nata il 15 maggio 1983 (sotto il segno zodiacale del Toro) a San Daniele del Friuli, Ilaria Comello è la sorella maggiore della conduttrice e attrice Lodovica Comello. Dopo aver conseguito la maturità presso il Liceo Scientifico “Giovanni Marinelli” si è laureata al Politecnico di Milano e a seguire ha intrapreso la carriera di grafica pubblicitaria, diventando co-fondatrice dello studio pubblicitario Ciccì Coccò – Communication Design.

Ilaria Comello: la vita privata

Ilaria Comello è sposata e ha una figlia, Mia. Da sempre è molto legata ai suoi genitori (Anna Lizzi e Paolo Comello, proprietari di alcuni negozi d’abbigliamento) e ha un rapporto speciale con sua sorella Lodovica, che l’ha resa zia del piccolo Teo (nato dall’amore per Tomas Goldschmidt). La sorella della conduttrice e la sua famiglia abitano a San Daniele del Friuli.

Ilaria Comello: le curiosità

– Pur somigliando moltissimo a sua sorella ha alcune caratteristiche completamente diverse da lei: i suoi capelli sono biondo naturale e i suoi occhi sono azzurri (mentre quelli di Lodovica sono verdi).

– Lei e sua sorella condividono la passione per la musica di Bruce Springsteen.

– Sui social non perde occasione per manifestare il suo orgoglio verso sua sorella Lodovica e le due, che abitano in città diverse, cercano di vedersi ogni volta che possono.

– Da sempre è un’appassionata del mondo dell’arte e su Facebook le piace condividere alcune delle sue opere preferite.

