Lodovica Comello e suo marito Tomas Goldschmidt abitano a Milano e insieme hanno arredato un appartamento perfetto per loro e per il loro primo figlio.

Lodovica Comello ha lasciato San Daniele del Friuli per trasferirsi definitivamente a Milano, città da lei adorata. Il 1°aprile 2015 l’attrice ha sposato il produttore Tomas Goldschmidt, e nel 2019 i due hanno annunciato di aspettare il loro primo bambino. La coppia ha arredato il proprio appartamento a Milano con gli oggetti a loro più cari: vediamo di quali si tratta.

La casa di Lodovica Comello

Un appartamento minimal, di classe e con dettagli ultra-chic: così Lodovica Comello e suo marito hanno deciso di arredare la loro casa, e su Instagram non mancano foto che ritraggono i due nel loro delizioso nido milanese. In salone è presente un ampio divano di colore grigio con cuscini alla moda. I due l’hanno utilizzato nel loro post in cui hanno annunciato di aspettare il loro primo bambino.

Alle spalle del divano si intravede un tavolo con sedie bianche e grigie dal design moderno. Come si vede anche dalle altre stanze le travi del soffitto sono a vista e rendono l’ambiente estremamente caldo e rustico.

Nella casa della coppia è presente anche uno scaffale contenente alcuni degli oggetti più cari alla coppia e che i due hanno raccolto durante i loro viaggi: al suo interno non mancano libri, piccole sculture e ovviamente i loro ricordi.

Al centro della stanza vi è una poltrona nera con motivi multicolore – presente anche in altri scatti dell’attrice – e sul pavimento un morbido e candido tappeto.

Lodovica Comello e suo marito si sono conosciuti sul set di Violetta, e da allora sono diventati inseparabili. Tomas Goldschmidt è originario dell’Argentina ma per amore ha seguito l’attrice a Milano dove, a detta di Lodovica Comello, si troverebbero benissimo. L’attrice ha annunciato il suo trasferimento nella sua nuova casa con un gioioso post su Instagram.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/lodocomello/