Lulù Selassié svela i motivi per cui la storia con Manuel Bortuzzo è finita: le sue parole in diverse storie pubblicate su Instagram.

È finita la storia d’amore tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo. L’ex gieffina ha postato diverse storie su Instagram, in cui spiega cosa è successo con quello che è il suo ex ragazzo. “Si chiude una porta, si apre un portone, ho imparato a pensarla in questo modo“, ha commentato la giovane.

Lulù Selasssié e Manuel Bortuzzo si sono lasciati: cosa è successo

Due storie Instagram, in cui Lulù Selassié spiega perché è finita la storia con Manuel Bortuzzo. Dopo un forte accanimento del gossip e tante notizie fake sulla loro relazione, arrivano le dichiarazioni dell’ex gieffina. Una foto:

Su Instagram, infatti, ha voluto spiegare cosa è successo con il giovane e il fatto che è stata avvisata che tra loro era finita da un comunicato stampa: “Sono qui per spiegarvi, con sincerità, cosa è successo e cosa ha portato a tutto ciò! È facile dare la colpa a me per esserci lasciati” e aggiunge: “Ma vi tranquillizzo, dicendovi che purtroppo…No! Non è colpa del mio carattere se io e Manuel ci siamo lasciati“.

Fonte Foto: https://www.facebook.com/grandefratello/

La famiglia contraria alla relazione

Nella seconda storia, la ragazza spiega che già “quando ero all’interno della casa il padre di lui (e tutto il contesto attorno) non hanno mai mostrato simpatia e speso belle parole nei miei confronti“.

Ciononostante, Lulù credeva che, lasciata la casa più spiata d’Italia, le cose sarebbero andate meglio: “Mi aspettavo che nella vita reale le cosse sarebbero cambiate e che mi avrebbero dimostrato rispetto e sincerità. Cosa che, ahimè, sono qui per dirvi che non c’è mai stata“.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG